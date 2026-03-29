Caminata nocturna Run Fem 5K se movilizó por una causa noble en Aragua

En este despliegue de tonalidad morada, la gobernadora Sánchez afirmó que “pronto habrá un espacio para brindar refugio y atención a las mujeres que están en situación de calle debido a condiciones de salud mental”

CIUDAD MCY.- El poder femenino tomo las calles de Maracay con la caminata nocturna Run Fem 5K donde las aragueñas se sumaron a esta jornada deportiva con el objetivo de recaudar fondos para la rehabilitación de la Casa de Abrigo «Georgina León».

La carrera arrancó en la avenida Casanova Godoy, específicamente en el monumento al Cacao donde la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez junto a Gipsy Colmenares, autoridad única de Asuntos para la Mujer acompañaron a las féminas que se animaron a caminar y trotar los 5 kilómetros.

Durante la actividad la seguridad y el bienestar fueron prioridad, ya que gracias a los puntos de hidratación las participantes disfrutaron de un recorrido cómodo y seguro, que culminó con éxito en la emblemática Concha Acústica de Maracay.

En este despliegue de tonalidad morada, la gobernadora Sánchez agradeció a las participantes por sumarse y apoyarse de mujer a mujer.

«Esto es increíble porque así somos las mujeres aragüeñas, tenemos esa capacidad para apoyarnos mutuamente. Pronto tendremos un espacio para brindar refugio y atención a nuestras mujeres del estado Aragua que se encuentran en situación de calle, debido a condiciones de salud mental», anunció la mandataria aragüeña.

Por su parte, la Autoridad Única para Asuntos de la Mujer indicó que la jornada va más allá del deporte.

«La labor está alineada con la Gran Misión Venezuela Mujer, buscando proteger a las mujeres en todas las etapas de su vida», afirmó Colmenares.

Esta significativa actividad cargada de entusiasmo, reafirmó el compromiso de las aragüeñas con la solidaridad social, ya que los recursos obtenidos permitirán avanzar en las mejoras del recinto que garantizará una atención digna para quienes más lo necesitan.

PRENSA GBA

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