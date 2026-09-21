Gerardo Valentín presenta «Sana, Sana Venezuela» en apoyo a los afectados por sismos

CIUDAD MCY.- El cantante y promotor cultural Gerardo Valentín presentó su tema musical titulado «Sana, Sana Venezuela», una obra concebida como un mensaje de aliento tras el doble sismo registrado el 24 de junio, iniciativa que surgió como un aporte reflexivo frente a los momentos adversos que afectaron a la población en distintas regiones de la nación.

Sobre el propósito transformador de la composición, el intérprete destacó que la obra busca dejar “una reflexión musical de lo que pasó y de lo que uno sabe que va a pasar”.

El artista enfatizó la resiliencia del pueblo venezolano y la constante capacidad colectiva para superar las adversidades. En este sentido, Valentín sostuvo que el tema aborda “la necesidad de sanar como sociedad”, al tiempo que llamó a unir esfuerzos para fortalecer la esperanza en el país.

Durante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV), el creador explicó cómo la expresión artística influye en la perspectiva de la población y citó el testimonio de un espectador que le expresó: “Este concierto me hizo cambiar paradigmas en mi vida, visiones de la vida”.

El intérprete afirmó que “la música no solamente es un hecho recreativo, sino un hecho que despierta una nueva conciencia”. Asimismo, sostuvo que las presentaciones en los campamentos transitorios permiten fortalecer la resiliencia, la solidaridad y la esperanza en los ciudadanos que enfrentan momentos difíciles.

Sobre la labor terapéutica del canto ante las adversidades colectivas, el vocero hizo hincapié en que “a través de la música nosotros podemos ayudar a eso, a sanar, a sanar ese golpe tan duro que llevamos todos los venezolanos”.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÍA DE CIUDAD CCS