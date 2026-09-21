Ismael Querales deja un legado en la música tradicional venezolana

CIUDAD MCY.- El músico, compositor e investigador José Ismael Querales, nacido en Caracas en 1953, falleció tras dedicar más de cinco décadas al estudio, la enseñanza y la difusión de la música tradicional venezolana. Su trayectoria artística centró su atención en el rescate y ejecución de las variantes de la bandola venezolana, instrumento al que consagró su vida profesional.

Reconocido con el Premio Nacional de Cultura, Querales destacó como especialista de la bandola llanera, central y oriental. Su trabajo de investigación exploró las posibilidades sonoras del instrumento y contribuyó a conectar los ritmos del joropo y los cantos populares con propuestas de la música contemporánea.

En su carrera musical, Querales participó como miembro fundador de la agrupación Un Solo Pueblo, referencia de la cultura popular en el país. Asimismo, integró colectivos como Canturía Popular Venezolana, Pasacalle, Rucaneo del Mabil, Cántaro y la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Cultura Tradicional.

El cultor creó la agrupación La Banda de la Bandola y el proyecto Mastranto Jazz para experimentar con la fusión de géneros. Su legado permanece en sus composiciones, registros sonoros, investigaciones y en la formación de nuevas generaciones de ejecutantes de la bandola en Venezuela.

FUENTE : MPPC

FOTO : CORTESÍA DE MPPC