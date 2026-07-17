Gilberto Santa Rosa rinde homenaje al maestro José Madera con un nuevo álbum

CIUDAD MCY.- El Salsero Gilberto Santa Rosa anunció el próximo estreno de su nuevo álbum, titulado Hablando música: la música de José Madera. Esta producción constituye un homenaje a uno de los arreglistas y compositores más influyentes de la música latina durante más de seis décadas.

A lo largo de su trayectoria, Madera realizó arreglos y composiciones para algunas de las figuras más importantes del panorama internacional, como Tito Puente, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Willie Colón, Eddie Palmieri, Larry Harlow, Dizzy Gillespie, Diana Ross y James Brown.

“Como intérprete, uno tiene la responsabilidad de nutrirse de la experiencia, la vigencia y del trabajo de maestros que, como José Madera, desarrollaron y continúan desarrollando nuestra cultura”, expresó Santa Rosa en un comunicado.

El conocido Caballero de la Salsa resaltó la figura de Madera porque «pertenece a ese grupo de mentores que construyeron la historia de nuestra música desde la composición y los arreglos. Este proyecto nace desde la admiración y el agradecimiento por una vida dedicada a engrandecer el arte latino» dijo.

La producción discográfica cuenta con 14 canciones interpretadas por Santa Rosa, acompañadas de nuevos arreglos de estilo big band y filarmónicos que resaltan la riqueza del legado del homenajeado, magistralmente ejecutados por la orquesta del cantante y la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano.

El repertorio recorre la obra musical de Madera a través de géneros como el mambo, el chachachá y el bolero con sutiles matices de jazz. El primer sencillo del álbum, titulado Vale la pena vivir, sirve como carta de presentación de la propuesta, que proyecta un mensaje de esperanza, gratitud y amor por la vida, la pieza invita al público a detenerse, valorar el presente y reconocer el poder transformador del arte.

La propuesta musical incluye un cortometraje documental que invita al espectador a adentrarse en la intrahistoria de la producción. La pieza audiovisual muestra a detalle el proceso creativo, las emociones compartidas durante las jornadas de grabación y las razones profundas que inspiraron este merecido homenaje en vida a uno de los grandes pilares de la música afroantillana.

FUENTE : EFE

FOTO : CORTESÍA