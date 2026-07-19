Árbitros venezolanos que le pusieron broche de oro al partido por el tercer lugar

Los venezolanos Jesús Valenzuela, Jorge Urrego y Tulio Moreno salieron este sábado al campo del Miami Stadium para arbitrar el encuentro por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 disputado por Francia e Inglaterra.

CIUDAD MCY.-En un encuentro lleno de goles, la actuación de los jueces fue destacada al no tomar decisiones polémicas en el terreno.

Tras el encuentro por el tercer lugar que terminó con victoria inglesa 6-4 sobre los franceses, Valenzuela, Urrego, Moreno y sus compañeros marroquíes Jalal Javed y Zakaria Brinsi fueron condecorados por la FIFA por su actuación como árbitros

Valenzuela, nacido en Acarigua, estado Portuguesa, cuenta con un recorrido extenso que incluye más de 500 partidos internacionales. Su labor en la actual cita mundialista destacó tras dirigir tres encuentros, entre ellos dos duelos de la fase de grupos —Australia ante Turquía y Bosnia y Herzegovina contra Qatar— y el cruce de octavos de final entre Costa de Marfil y Noruega.

Estos desempeños consolidaron su posición como uno de los árbitros más confiables de la Confederación Sudamericana de Fútbol, organismo que ya lo reconoció en 2021 como el mejor juez de la región.

Jesús Valenzuela, en la lista de árbitros del Mundial 2026

La FIFA incluyó a Valenzuela en la nómina de 52 árbitros elegidos para este Mundial. El venezolano comenzó su camino en la élite local durante el Torneo Apertura 2011-12 y dos años más tarde obtuvo su categoría internacional. Su experiencia previa en la máxima cita global ocurrió en Catar 2022, donde arbitró dos encuentros de fases decisivas.

En aquella oportunidad, dirigió el empate entre Inglaterra y Estados Unidos y el triunfo de Francia sobre Polonia en octavos de final. Aquella actuación le permitió ganar la confianza necesaria para repetir presencia en Estados Unidos, México y Canadá. Antes de iniciar su participación, el árbitro manifestó sus ambiciones personales en una entrevista: “Quiero dirigir una final de la Copa del Mundo”, declaró ante El Deportista.

Por ahora ese sueño no se ha cumplido, pero apunta a convertirse en el primer venezolano en pitar un encuentro por la copa para 2030.

FUENTE: MEDIOS DEPORTIVOS

FOTO: CORTESÍA