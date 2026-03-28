Juegos Deportivos Estudiantiles 2026 culminan fase intercursos

CIUDAD MCY.- En una jornada marcada por el entusiasmo y energía de la juventud, se llevó a cabo en el Complejo Educativo Leonardo Infante, ubicado en Petare, estado Miranda, el cierre formal de la fase intercursos de los Juegos Deportivos Estudiantiles 2026, como parte de los procesos selectivos con vista a la fase nacional de la gran fiesta escolar.

Un total de tres millones de estudiantes de 20 mil instituciones educativas del país se involucraron en esta primera fase intercursos del evento, que impulsa la práctica sistemática de la actividad física y deportiva en las 23 disciplinas integradas en el programa de los Juegos Nacionales Escolares.

“Se ha producido una dinámica extraordinaria donde además se incorpora en esta segunda edición de los juegos el cuarto Festival de la Clase de Educación Física para promover el rescate de las buenas prácticas deportivas en los primeros niveles de formación”, aseguró el director general de Educación Física y Deportes, Alejandro Herrera.

Asimismo, destacó que el éxito de esta primera fase ha demostrado una base sólida debido a la articulación establecida por el Gobierno Nacional liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en conjunto con los Ministerios de Deporte y de Educación, institutos municipales, federaciones y asociaciones y centros de desarrollo.

Fase nacional

Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, manifestó: “Vemos con mucha satisfacción el crecimiento y desarrollo en esta segunda edición, en las primeras etapas de estos Juegos Estudiantiles, sobre todo en los deportes que son estratégicos para nuestro país”.

El titular de la cartera deportiva detalló que la etapa municipal comenzará a partir del próximo 6 de abril, para luego avanzar con la fase estadal como punto cumbre para la definición de los atletas que acudirán a la instancia decisiva.

Este último peldaño de la fase nacional de los Juegos Estudiantiles está programado para celebrarse del 15 al 30 de julio en Zulia, Falcón y Trujillo, en 23 disciplinas, 327 pruebas y con mil 803 medallas a repartir entre los atletas que formarán la reserva deportiva del país.

FUENTE:VTV

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