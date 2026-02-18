Gladiadores de Turmero debutó en la Liga de Desarrollo de la FVB

CIUDAD MCY.- El equipo Gladiadores de Turmero BBC debutó oficialmente en la Liga de Desarrollo de Venezuela (U21) 2026 el pasado fin de semana enfrentando a Costaneros de Puerto Cabello en el Gimnasio Rancho Grande.

En el primer encuentro de la serie, Costaneros dominó la pizarra durante 39 minutos con un juego efectivo en la pintura y haciéndose dueño de los tableros en los dos costados, generando hasta una ventaja máxima de 16 puntos a falta de 1:42 minutos del tercer cuarto.

Sin embargo, los de Turmero lograron hacer los ajustes defensivos en el cuarto final y con una ofensiva liderada por Francisco Díaz (20 puntos) y Moisés Suárez (19 puntos) lograron remontar el marcador adverso con cuatro triples y a 40 segundos del final con un ataque de José Barrios (11 puntos y 8 asistencias) por el centro de la llave, se la dejó caer a Jerry Sánchez para poner a Gladiadores arriba 69/68.

Costaneros supo ripostar rápidamente y con una cesta en la siguiente posesión pasó de nuevo a liderar la pizarra 70/69.

Con 21 segundos en el reloj Gladiadores tuvo otra oportunidad más para atacar, pero no lograron concretar la jugada.

Gladiadores intentó bajar el ritmo de juego llevando a línea de los tiros libres a Costaneros en el primer intento acertaron 1 de 2, Jerry Sánchez tomó el rebote ofensivo pero no logró dar el pase correcto y se perdió la posesión dándole una nueva ofensiva a Costaneros quienes convirtieron un tiro libre más para colocar el marcador 72/69.

Gladiadores tuvo una última oportunidad con 0.6 décimas de segundo por jugar pero fue imposible tomar un tiro abierto finalizando el duelo con el marcador antes mencionado.

SEGUNDO DE LA SERIE

El día sábado se llevó a cabo el segundo encuentro de la serie en el mismo recinto, duelo que se caracterizó por una pizarra ajustada.

Los dos primeros parciales fueron dominados por Costaneros 19/17 y 21/20; mientras que Gladiadores remontó en el tercer período 15/12 para iniciar el último cuarto igualados a 52 tantos.

En el periodo final, Costaneros fue más efectivo y cerró con un parcial 19/12 que fue determinante para conseguir la barrida frente a los de Turmero con un Score final 71/64.

Por Gladiadores destacaron a la ofensiva Francisco Díaz, Yerri Sánchez y Moisés Suárez con 14, 11 y 10 puntos respectivamente.

Gladiadores volverá a la acción el próximo viernes 20 y sábado 21 cuando visite a Heroicos de Guárico en el Gimnasio Roger Ramos de San Juan de Los Morros.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: PRENSA GLADIADORES DE TURMERO