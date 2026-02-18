Juegos Interacademias Militares iniciarán el próximo viernes en Caracas y Aragua

CIUDAD MCY.- Los XXXVII Juegos Interacademias Militares 2026 se llevarán a cabo a partir del próximo viernes, 20 de febrero, con competencias en Caracas y Aragua.

Los futuros oficiales competirán en una amplia gama de disciplinas de combate, de habilidad militar, deportes en conjunto y de resistencia para poner a prueba sus capacidades físicas y de estrategia mental, reseña prensa del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

Un total de 12 centros de formación militar darán vida a la justa nacional, entre ellas las academias militares de la Aviación, Guardia Nacional, de Medicina, del Ejército, de Ciencias de la Salud.

También participarán las academias técnicas militares de la Guardia, Comunicaciones y Electrónica, de la Armada, de la Aviación y del Ejército.

De igual forma, se sumarán la Academia de Oficiales de Tropa y de la Armada Bolivariana.

La ciudad de Caracas acogerá los eventos competitivos de 10 disciplinas: Atletismo en el estadio Brígido Iriarte y la carrera de orientación en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda.

Mientras que en el Complejo Militar de Fuerte Tiuna se realizarán en el gimnasio cubierto las competiciones del bádminton y esgrima; la natación en el complejo de piscinas Prof. Roberto Flores; el pentatlón militar y el voleibol en el Complejo Deportivo Ameb; el tiro en el Polígono Libertador y en el estadio Octavo Inning los juegos del softbol y kikimbol.

Asimismo, la entidad aragüeña recibirá en las instalaciones de la Academia Militar de Aviación Bolivariana en los espacios cubiertos y a cielo abierto las competiciones de las disciplinas ajedrez, baloncesto, beisbol, futbol sala y karate do, futbol campo y el Método Táctico de Resistencia Revolucionario.

FUENTE : AVN

FOTO : REFERENCIAL