Realizan Jornadas de Atención Integral para las gestantes de Libertador

Durante este despliegue las gestantes fueron favorecidas con consultas de ginecología y medicina interna, nutrición, despistaje de ETS, ecografías obstétricas y entrega de kits multivitamínico a las embarazadas

CIUDAD MCY.- Con éxito se llevó a cabo, la jornada de atención integral a la gestante. Este operativo se realizó en el Centro Diagnóstico Integral (CDI) Esteban Puerta, ubicado en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Palo Negro en el municipio Libertador, enmarcado en la 4ta transformación social del Plan de la Patria.

La Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, informó que se ofrecieron consultas de ginecología y medicina interna, nutrición, despistaje de ETS, ecografías obstétricas y entrega de kits multivitamínico a las embarazadas, en un abordaje que se extenderá hasta este viernes 20 de marzo.

Lombano indicó que el objetivo de la jornada es fortalecer la ruta materna en cada municipio de la entidad aragüeña aunado a garantizar la protección de la vida desde el primer momento, con atención médica especializada de calidad y gratuita, para las mujeres aragüeñas, gracias a la articulación de Maria Eugenia Pérez, quien la responsable de la 4ta transformación en el municipio.

Reiteró que estas actividades forman parte del compromiso del Gobierno Bolivariano y las políticas de protección social emanadas del Presidente Nicolás Maduro, de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, articulado por la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, impulsados por la vocera del poder popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y del diputado de la Asamblea Nacional, Manuel Hernández.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA.-

FOTO: CORPOSALUD