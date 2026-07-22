Gobernación del estado Guayana Esequiba brindó atención a familias de La Guaira

CIUDAD MCY.- El gobernador del estado Guayana Esequiba, Neil Villamizar, en compañía de su equipo de trabajo, de la Fundación de Acción Social Esequibo y del Bloque Parlamentario Esequibo, llevó atención y solidaridad al estado La Guaira, brindando apoyo a las familias afectadas por los dos terremotos. Los equipos de la gobernación visitaron refugios y campamentos para llevar acompañamiento, tal como lo ha instruido la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El mandatario regional aseguró que el pueblo de Guayana Esequiba seguirá presente para brindar atención a las víctimas y llevar bienestar, compartir y sonrisas a los niños. “Continuamos unidos de corazón por este pueblo, que se está sobreponiendo ante la tragedia de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela”, expresó Villamizar.

UNIDOS DE CORAZÓN

“El gobierno de Guayana Esequiba brindó como siempre una mano amiga, su mano amable con estas familias y con nuestros niños y niñas. Estamos unidos en un solo corazón por Venezuela y aquí seguiremos hacia adelante”, dijo el gobernador.

Villamizar aseguró que fueron días llenos de emociones, de sentimientos y del esfuerzo de un ejército de hombres y mujeres que han dicho presente para ayudar en lo que sea necesario. “Desde nuestro Esequibo estamos unidos con Venezuela y juntos lograremos el renacimiento de esta Patria bonita y noble”.

El gobernador destacó que siempre dirán presente en cada accionar del Gobierno Bolivariano que lidera la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Expresó que continuarán llevando atención a cada familia, ubicada en los refugios y sobre todo compartiendo con los niños y niñas para regalarles un poquito de alegría en medio de tanta dificultad.

“Desde el primer momento estamos declarados en solidaridad seguiremos con nuestros corazones unidos, con nuestras manos tendidas y con las oraciones a Dios para que nos ayude a levantarnos de esta tragedia, porque estamos seguros que Venezuela renacerá desde La Guaira”, finalizó Villamizar.

FUENTE: COMUNICACIONES DE GOBERNACIÓN DE GUAYANA ESEQUIBA

FOTO: CORTESÍA