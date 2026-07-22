Gobierno nacional atiende a 23.335 personas en campamentos transitorios

CIUDAD MCY.- 23.335 personas que quedaron damnificadas tras los sismos del pasado 24 de junio, son atendidas en 107 campamentos transitorios instalados por el Gobierno nacional en Caracas y los estados La Guaira, Miranda y Aragua.

Estos espacios en conjunto, tienen la capacidad para alojar de manera integral, a 27.898 personas, de acuerdo al balance oficial de atención, publicado este 22 de julio por el secretario del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios y Vivienda, Héctor Rodríguez.

En detalle, Caracas cuenta con 41 campamentos transitorios que tienen capacidad de albergar a 10.887 personas, y en los que ya han ingresado 8.704.

Igualmente, los campamentos adecuados en el estado la Guaira son 28, en los que están alojados 12.123 ciudadanos; mientras que en la entidad mirandina, hay 28 campamentos, con una capacidad para 3.581 personas, en los que ya están alojadas 1.833.

Con respecto a los campamentos transitorios instalados en Aragua, han sido habilitados 10, con la capacidad de alojar a 842 personas, en los que ya son atendidas 675.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA