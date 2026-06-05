Gobernadora de Aragua estrenó programa “Aragua nos une”

La mandataria regional estableció un contacto directo con el pueblo aragüeño en el que brindó un balance de su gestión en la que se han consolidado grandes avances en materia de servicios públicos, infraestructura, salud y seguridad

CIUDAD MCY.- En conmemoracion del primer aniversario de su juramentación como la vocera de la Aragüeñidad, la gobernadora Joana Sánchez lideró un programa especial transmitido en vivo por radio, televisión y plataformas digitales.

Desde el municipio Francisco Linares Alcántara, específicamente en la comunidad de El Venerable, la gobernadora Sanchez estableció un contacto directo con el pueblo y dio importantes anuncios en materia de servicios públicos.

Sánchez hizo el lanzamiento de un plan de becas deportivas dirigido a los atletas de alto rendimiento clasificados a los Juegos Nacionales Juveniles. “Este plan favorecerá a 600 jovenes aragueños a partir del 15 de este mes, sobre todo a nuestros 400 atletas clasificados. Serán 280 becas para atletas de alto rendimiento clasificados en los juegos, 120 atletas para los que están clasificados pertenecen a la selección nacional, y las otras clasificaciones serán para el sistema de bandas, cultores y el semillero científico”, aseveró.

De igual manera, agregó que se hizo una inversión en la indumentaria deportiva, transporte, logística, alimentación y uniformes para las fases clasificatorias de los Juegos Nacionales Juveniles.

PROTECCIÓN ANIMAL

Durante este primer programa especial, la mandataria aragüeña firmó el decreto para la creación de unidades de gestión de atención animal que estarán establecidas en los 18 municipios de Aragua, una iniciativa respaldada por la Ley de Protección de Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio.

Finalmente, Joana Sánchez enfatizó que los logros alcanzados durante este primer año corresponden a un esfuerzo articulado y de corresponsabilidad entre el equipo de gobierno y los ciudadanos bajo el Plan de la Aragüeñidad.

PLAN CHUQUISACA

En esta transmisión, la mandataria aragüeña informó que, en el marco del Plan Chuquisaca y el Día del Árbol, se realizó una jornada de forestación área en el Parque Nacional “Henri Pittier”.

“Ese día hicimos el lanzamiento de 20 mil bombas de semillas de Araguaney en el sector Fila Cuchillo, una importante labor para forestar el pulmón vegetal de Aragua”, expresó la Gobernadora.

Asimismo, Sánchez subrayó que esta jornada se suma a la meta histórica de sembrar 10 millones de arboles en los parques nacionales del país.

SALUD DE CALIDAD

La Gobernadora mencionó que, desde el inicio de su gestión, el Hospital Central de Maracay (HCM) ha sido abordado con diversos trabajos, siendo uno de ellos las exhaustivas jornadas de fregado y limpieza, con el objetivo de eliminar bacterias y garantizar áreas limpias para una mejor atención medica

“Son ocho pisos en los que hay que meterle mucho corazón, y dentro de esos trabajos entregamos el Área de Emergencia rehabilitada. Seguimos con el compromiso de ir fase por fase para seguir transformando el HCM”, señaló Sánchez.

Se destaca que dentro del HCM avanza en el piso 4 la adecuación de la sala de usos múltiples para medicos residentes.

De igual manera, en el ambulatorio del Norte de Maracay, ambulatorio de Palo Negro y ambulatorio “Padre Lazo” se realizan labores de rehabilitación en la infraestructura, para ofrecer una fachada renovada en aras de tener condiciones seguras y adecuadas para pacientes y el personal médico.

El plan de fortalecimiento de salud esta abordando la casa de abrigo ubicada en el Limón y la Maternidad Integral de Aragua, donde la fase 3 de rehabilitación lleva un 70% de ejecución.

“También hicimos la recuperación de quirófanos en La Morita, en el ambulatorio del Norte de Maracay y en los municipios Camatagua, San Mateo y La Victoria”, informó la jefa del Ejecutivo regional.

DOTACIÓN A CUADRANTES DE PAZ

De igual manera, resaltó que en el marco de la Tercera Transformación (3T), Seguridad Ciudadana Paz e Integración Territorial, se entregaron 71 vehículos tipo moto para fortalecer el frente preventivo que día a día se despliega por las 191 comunas de la entidad para mantener el orden público y atender las emergencias.

“Hoy estamos en la categoría de las mejores policías del país y estamos también en la reducción de homicidios por más de 100 mil habitantes”, afirmó.

Además, mencionó que el 29 de diciembre se entregaron más de 48 patrullas dirigidas a los cuadrantes de paz y más de 300 motos.

PLAN DE AHORRO

La mandataria señaló que se hizo el lanzamiento de la Ruta del Ahorro, estrategia impulsada para el abastecimiento de las familias aragüeñas. “Este proyecto se realiza en articulación perfecta con Alimentos Aragua Socialista (ALAS), quienes de manera simultánea tienen una ruta de 25 operativos diarios y de 50 los fines de semana”, indicó la vocera de la Aragüeñidad .

Este plan de ahorro permitirá que las familias obtengan más productos por un precio mas asequible.

INVITADO ESPECIAL

En esta transmisión, la vocera del Pueblo de Aragua recibió al invitado especial Rodolfo Ramírez, secretario general de la Segunda Transformación (2T), quien mencionó que durante el primer trimestre del 2026 se han logrado un total de 83 obras civiles y de infraestructura.

El secretario de la 2T anunció que el equipo multidisciplinario se mantiene realizando una intervención de gran impacto en las costas de la entidad que fortalecerán el turismo y dinamizarán el sector económico.

Asimismo, mencionó que se encuentran activas 14 obras estratégicas en Ocumare de la Costa de Oro, entre las que destacan: la Casa de San Juan, la Escuela de Música, el Parque Biosaludable de Cata y la redoma vial que conecta hacia Cuyagua, Cata y El Playón.

TRANSFORMACIÓN DE VÍAS

La mandataria mencionó que una obra de gran envergadura ha sido la reparación en tiempo récord de las fallas de borde críticas en el kilómetro 16 en la carretera que conduce a Ocumare de la Costa y en la carretera hacia Choroní.

De igual manera, mencionó que se están abordando múltiples vías en los diferentes municipios, entre ellos Zamora, con labores de asfaltado, el muro protector en el puente de Monte Verde de Las Tejerías y la corrección de fallas de borde en Tovar en los sectores El Molino, Palmarito, Cumboto y la Chayota.

“Quiero decirlo aquí en vivo de que se está trabajando duro en la reparación de las vías del estado para garantizar una vialidad óptima para nuestros conductores”, aseveró.

PRENSA GBA

FOTOS | PRENSA GBA