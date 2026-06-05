Jornada especial atendió a más de 60 niños con parálisis cerebral en Mariño

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud desplegó una jornada de atención integral en el Centro de Parálisis Cerebral Mariño, ubicado en el sector Los Rurales de Paya. Durante la actividad se brindó asistencia médica a 63 niños y niñas de la localidad, reafirmando el compromiso del Estado venezolano con la protección de la infancia y las personas con discapacidad.

Yosmary Lombano, autoridad única de Salud de la entidad, informó que el operativo consolidó un total de 1.050 beneficios de salud, gracias al compromiso de la presidenta encargada de la República Delcy Rodríguez, al ministro de salud, Carlos Alvarado y a la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez, quienes de manera articulada trabajan en función de brindar protección social a la población.

El despliegue contó con consultas especializadas en neurocirugía, otorrinolaringología, gastroenterología, pediatría, cirugía general, así como ginecología y obstetricia. Incluyó servicios preventivos de pesquisa de peso, talla e hipertensión arterial, acompañados por jornada de desparasitación. Asimismo, se gestionó la entrega gratuita de 7 mil 200 unidosis de medicamentos esenciales para dar continuidad a los tratamientos de los pacientes.

Lombano destacó que la acción comunitaria también favoreció a los docentes y terapeutas que hacen vida en la institución, reconociendo su labor diaria en el cuidado de estos menores. Para finalizar enfatizó que estas políticas públicas buscan derribar barreras de acceso a la salud y garantizar la atención gratuita y de calidad a los sectores más vulnerables de la población.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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