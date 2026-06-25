Gobernadora Joana Sánchez activó Estado Mayor de Sucesos Adversos en Aragua

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‎La vocera de la Aragüeñidad reportó total normalidad en la prestación de servicios en centros de salud y aseguró que habrá monitoreo constante de la situación en los 18 municipios del estado

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CIUDAD MCY.-‎Ante la situación de alarma que causaron los sismos se 7.2 y 7.5 en el estado Aragua y otras entidades del país, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez ofreció este miércoles en horas de la noche un primer balance de la situación en la región.

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‎La gobernadora de Aragua informó que en la entidad fue activado el Estado Mayor de los Sucesos Adversos, instancia que fue creada el pasado mes de marzo y que ya se encuentra desplegada en los 18 municipios realizando un monitoreo constante y permanente en conjunto con el equipo de gestión de riesgo y administración de desastres, bomberos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los equipos de seguridad, las instituciones del estado, así como también grupos de voluntarios.

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‎Cabe destacar que, en su declaración la gobernadora Sánchez estuvo acompañada del alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales; el diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Colmenares; el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, G/D Jesús Ramón Fernández Alayón; el director general de Protección Civil – Aragua, Jesús Franco, entre otras autoridades regionales.

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‎»Nosotros queremos informar a la colectividad que estamos haciendo el levantamiento con Protección Civil, la Fuerza Armada, el Colegio de Ingenieros del estado de Aragua también ha decidido sumarse a esta gran tarea y, por supuesto, que estamos permanentemente conectados con cada uno de los alcaldes en los diferentes municipios, donde estamos a tiempo real, revisando, valorando y monitoreando las situaciones que están ocurriendo in situ», informó.

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‎De la misma forma, dijo que se mantienen en contacto constante con 635 líderes vecinales del estado, así como también, con los comandantes de la Policía de Aragua y Policía Nacional Bolivariana distribuidos en los 18 municipios.

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‎ATENTOS A CENTROS DE SALUD Y EDUCACIÓN

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‎Por otro lado, la vocera del Pueblo Aragüeño, indicó que todos los centros de salud del estado Aragua se encuentran operativos ante cualquier contingencia, en especial el Hospital Central de Maracay, donde su directora, Elba Petit, reportó total normalidad en la prestación de servicios en el principal centro asistencial de la entidad.

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‎De la misma manera, informó que este 25 de junio desde tempranas horas de la mañana, junto a la autoridad única de Educación de Aragua, Leira Suárez, se hará una evaluación estructural de todas las instituciones educativas de la región a fin de verificar las condiciones de cada una de estas edificaciones.

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‎ACCESO A LA COSTA CERRADO

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‎Como medida de precaución ante la eventualidad, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, informó que fueron cerradas y evacuadas las vías que conducen al municipio Costa de Oro y a la población de Choroní respectivamente.

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‎»Queremos informar que hoy es 24 de junio, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que ya el día de mañana toda la afectación que tuvieron nuestras carreteras nacionales hacia las poblaciones de las costas también sean levantadas para asegurar el regreso de sus visitantes», concluyó.

PRENSA GBA

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‎FOTOS: PRENSA GBA