PC Aragua despejó vialidad hacia Ocumare de la Costa en tiempo récord

CIUDAD MCY.- Atendiendo reportes de forma inmediata con el fin de garantizar la seguridad vial, comisiones del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Aragua restituyeron el libre tránsito en la carretera hacia Ocumare de la Costa, luego de remover un árbol que obstaculizaba el paso.

El incidente se registró a la altura del kilómetro 24 de la referida arteria vial. Siguiendo las directrices del director general de la institución, Jesús Franco, y en perfecta articulación con las autoridades locales, se activó el protocolo de emergencia con el despacho de la unidad Multipropósito R2, cuyo personal se trasladó rápidamente al sitio.

Gracias al trabajo conjunto e inmediato entre el personal de la guardia de operaciones de Protección Civil Aragua y el equipo de Protección Civil de los municipios Costa de Oro, Mario Briceño Iragorry, bomberos forestales y el cuerpo de bomberos del estado, se ejecutaron las labores de corte y despeje de los escombros vegetales. La efectiva respuesta permitió retornar la total normalidad en esta importante vía que conecta a la entidad con la zona costera, asegurando la tranquilidad de los transportistas, propios y visitantes que circulan por la zona.

He de destacar que, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y promovido por la gobernadora Joana Sánchez, Protección Civil mantiene un despliegue activo por el operativo especial «San Juan Bautista 2026», bajo la coordinación del Secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, G/D Jesús Ramón Fernández Alayón, supervisando y atentos a la sala comunicación radio y situacional de gestión de riesgo tanto en las principales vías como comunidades del estado para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

PRENSA PC ARAGUA

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