Gobernadora Joana Sánchez entregó dotación de uniformes a policías del municipio Zamora

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de dignificar la labor policial en el municipio Zamora, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, en compañía del secretario de Seguridad Ciudadana del estado, G/D Jesús Fernández Alayón y la alcaldesa del municipio Zamora, Anahís Palacios hizo entrega de nuevos uniformes a los hombres y mujeres que cumplen funciones policiales en esta localidad.

En el marco de la actividad, la vocera de la Aragüeñidad hizo énfasis en que la dotación se realizó a este grupo de funcionarios que cumplen esta importante labor y en estos tiempos de dificultad hacen todo el esfuerzo para mantener la labor policial intacta en cada uno de los territorios.

“Por mucho tiempo la policía ha sido estigmatizada, señalada y vilipendiada, pero nosotros con nuestro comportamiento hemos demostrado que estamos al servicio del pueblo”, expuso.

Cabe destacar que, esta asignación de uniformes se realiza en el marco del Mes del Policía, cuya conmemoración se realizó el pasado 16 de julio en todo el territorio nacional.

Finalmente, la dotación de uniformes al cuerpo policial del municipio Zamora se realiza siguiendo orientaciones de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS : PRENSA GBA