Aragua conmemoró 243 años del natalicio del Padre de la Patria Simón Bolívar

En los actos protocolares realizados en el Ingenio Bolívar de San Mateo, también se celebraron el Día de la Armada Nacional Bolivariana y el aniversario de la histórica Batalla Naval del Lago de Maracaibo con entregas de ofrendas ecológicas.

CIUDAD MCY.- Este viernes 24 de julio el estado Aragua rindió honores al Padre de la Patria Simón Bolívar, al conmemorarse los 243 años del natalicio del Libertador. Durante la jornada también se celebraron el Día de la Armada Nacional Bolivariana y el aniversario de la histórica Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

Los actos protocolares se llevaron a cabo en las instalaciones del histórico Ingenio Bolívar, en San Mateo, y estuvieron presididos por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, junto a la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga, e integrantes de las autoridades legislativas, judiciales y civiles de la entidad.

Con la entonación del Himno Nacional, un pensamiento Revolucionario se dio inicio al acto protocolar para honrar Bolívar, uno de los grandes impulsores de las guerras de independencia en América del Sur. Participando activamente en la emancipación de los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia, quien lleva su nombre en honor a su gesta.

Seguidamente el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano, Electoral y Popular, entregaron ofrendas ecológicas para rendir honores a Libertador, la Armada Nacional Bolivariana y la heroica Batalla Naval del Lago de Maracaibo, gesta fundamental en la consolidación de la independencia venezolana.

Durante su discurso, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, invitó a la reflexión histórica y social, recordando además que este 24 de julio coincide con el cumplimiento de un mes del doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio en el país.

​En sus palabras, la mandataria vinculó esta coyuntura con la capacidad de superación que demostró Simón Bolívar tras el terremoto de Caracas en 1812:

“Esta fecha nos hace reflexionar sobre el momento épico, histórico, social, por el cual estamos pasando, hoy conmemoramos, celebramos y nos orgullecemos de ser simplemente bolivarianos y bolivarianas, simplemente bolivarianos y bolivarianas. El día de hoy también, un mes de los hechos del doblete sísmico en nuestro país y justamente en 1812 también Bolívar estuvo allí en el terremoto de Caracas, donde se perdieron cientos de miles de vidas, pero con el ahínco y por supuesto la gran visión de nuestro general Simón Bolívar pudo reorganizar el inicio de la Primera República» señaló Sánchez.

La gobernadora también refirió que esta efeméride debe servir para afianzar el orgullo y la determinación nacional.

«Hoy no debe haber miedo, la soberanía, la independencia, por supuesto consagrado en los principios fundamentales de nuestra Constitución, pero también consagrado en la sangre derramada por nuestra gente hace más de 200 años, debe ser hoy para nosotros un punto de honor y por ello debemos nosotros elevarnos todos los días en la lucha cotidiana en cada uno de los territorios y en cada uno de los espacios donde nos desenvolvemos» puntualizó.

Para finalizar, la mandataria regional reafirmó el compromiso de los habitantes de la entidad con el desarrollo y la estabilidad del país

“Aquí están los aragüeños y aragüeñas para seguir sirviendo para la soberanía, para la independencia y para la construcción de un país libre, en paz y en tranquilidad”.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA