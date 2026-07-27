Gobernadora Joana Sánchez fortalece gestión territorial con mesa técnica de trabajo

La mandataria aragüeña lideró el espacio de trabajo desde el municipio Tovar, donde articulo estrategias sólidas para el fortalecimiento de acciones concretas para el bienestar social de todos los aragüeños

CIUDAD MCY .- El marco del despliegue territorial del Plan de la Aragüeñidad, desde el municipio Tovar, la gobernadora Joana Sánchez encabezó una mesa de trabajo con el gabinete del Gobierno Bolivariano de Aragua con el objetivo de consolidar el seguimiento, evaluación y articulación de las políticas públicas en la región.

Así lo dio a conocer la mandataria regional, a través de su cuenta oficial en la red social Instagram (@johanitakenpo), donde destacó que esta iniciativa busca evaluar las acciones llevadas a cabo en todo el territorio aragüeño.

» Hemos iniciado la semana en un encuentro de trabajo junto al gabinete del Gobierno Bolivariano de Aragua y el alcalde Maximiliano Suárez desde el municipio Tovar» reza el texto de la publicación. En la publicación, Sánchez mencionó de acciones concretas para la recuperación de las viviendas afectadas por el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

«Además siguiendo las instrucciones de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez estaremos enviando materiales para la rehabilitación de casas en amarillo del sector Las Peonías, que fueron afectadas por el doblete sísmico del 24 de junio» puntualizó la mandataria regional.

Para finalizar su comunicado, la gobernadora Joana Sánchez dedicó un espacio para felicitar el esfuerzo y compromiso de los líderes y lideresas locales de la entidad, resaltando el trabajo articulado que se ha ejecutado desde las bases para el bienestar de los ciudadanos.

​»Quiero aprovechar para enviar un cálido abrazo de reconocimiento a los alcaldes y alcaldesas del estado Aragua, por su primer año de gestión», concluyó.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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