Alcalde Rafael Morales ofreció balance oficial a un mes del doblete sísmico

Al cumplirse un mes del doblete sísmico de 7.2 y 7.5 grados que afectó a la población el pasado 24 de junio, el mandatario municipal anunció que las 12 edificaciones clasificadas en rojo no existen criterios para declarar demolición en ninguno de ellos

CIUDAD MCY.- Con el propósito de informar a colectividad maracayera sobre las acciones ejecutadas tras el doblete sísmico ocurrido en el país el 24 de junio, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, ofreció un balance oficial y detallado sobre las intensas labores de búsqueda, rescate y atención integral que se ejecutan en la capital del estado Aragua.

Durante una rueda de prensa, el mandatario municipal, acompañado por el presidente del Centro de Ingenieros del Estado Aragua (Ceinar), Piero Mora, y el tren ejecutivo de la alcaldía, destacó la perfecta articulación con la Comisión Nacional de Habitabilidad para evaluar el estado de las edificaciones en la ciudad.

​A través de la metodología de evaluación denominada «Semáforo estructural», las autoridades han logrado clasificar el nivel de riesgo de los inmuebles en el municipio.

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«Ya tenemos estructuras etiquetadas de manera consensuada con la comisión de habitabilidad nacional, regional y municipal. Se contabilizan 478 edificios en semáforo verde, 79 en amarillo y 12 en rojo en el municipio», afirmó Morales.

Estas acciones se desarrollan en el marco del Plan «Venezuela Renace», impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y cuentan con el respaldo absoluto de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

CHORONÍ BAJO INSPECCIÓN

Con respecto a la parroquia Choroni, el burgomaestre explicó que la situación es particularmente compleja, con un total de 60 viviendas en connotación roja.

» En esta localidad tenemos 16 viviendas de las cuales 16 son patrimoniales, se esperan los informes definitivos del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) antes de cualquier intervención estructural»

El resto de las viviendas afectadas son construcciones de tipo adobe, caña brava y otros métodos constructivos tradicionales.

En ese mismo contexto, Morales señaló que el ambulatorio de Choroní, una edificación patrimonial, presenta daños importantes y ya cuenta con una ruta de trabajo en perfecta articulación con las autoridades de salud del estado para su recuperación.

BALANCE DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES

El mandatario municipal informó sobre la situación de las principales edificaciones patrimoniales del municipio. En ese contexto, confirmó que la Catedral de Maracay permanece clasificada en condición roja debido a compromisos estructurales detectados durante las inspecciones.

No obstante, aclaró que los daños no son tan severos como en otros inmuebles. Asimismo, anunció junto al Centro de Ingenieros, un proyecto de reforzamiento estructural.

«Sabemos que se trata de una infraestructura con muchos años de construida y debemos intervenirla con absoluta responsabilidad», explicó.

Por su parte, el Museo Antropológico, la Plaza Bicentenaria, la Maestranza César Girón y la Casa de los Arcos se encuentran estructuralmente bien, mientras que en la Concha Acústica se atenderán situaciones puntuales en la cornisa.

ATENCIÓN A LOS AFECTADOS

En cuanto a la atención de los afectados, el alcalde informó que aproximadamente 400 personas permanecen alojadas en hoteles de la ciudad funcionando como albergues temporales para los habitantes de edificios en connotación roja y amarilla.

En cuanto a este tema, el mandatario local explicó que la fase de reconstrucción de las 79 edificaciones en amarillo serán atendidas mediante un plan integral impulsado por el gobierno regional y municipal.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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