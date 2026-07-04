Gobernadora Joana Sánchez inspeccionó infraestructura del HCM

Durante la supervisión del centro hospitalario se verificaron condiciones estructurales y operativas de diversas áreas

CIUDAD MCY.- En el marco del despliegue integral de inspecciones que se lleva a cabo en todo el estado, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, realizó un recorrido de evaluación por las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM) con el firme propósito de verificar las condiciones y estabilidad de su infraestructura

La actividad fue informada por la mandataria regional a través de su cuenta oficial en la red social Instagram (@johanitakenpo), donde estuvo acompañada por la directora del nosocomio, Elba Petit.

“En este momento, nos encontramos en el Hospital Central de Maracay, realizando un recorrido para verificar nuevamente sus instalaciones. Estos espacios ya han sido evaluados en dos ocasiones por nuestro equipo de especialistas y mañana serán revisados por un nuevo grupo de expertos para confirmar su estabilidad”, reza el texto de la publicación.

La mandataria aragüeña subrayó que estas exhaustivas inspecciones estructurales son fundamentales y necesarias para continuar los trabajos de rehabilitación que se brindan en este centro de salud.

“Esto nos permitirá reanudar las labores de rehabilitación que se estaban llevando a cabo con el apoyo de la presidenta (e) Delcy Rodríguez”, concluyó la gobernadora Sánchez.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma su compromiso de mantener una infraestructura sanitaria segura, moderna y en óptimas condiciones para garantizar el derecho a la salud de todos los aragüeños.

YORBER ALVARADO

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