Cachorros de León Blanco de Timbavati evolucionan satisfactoriamente

El Zoológico Las Delicias anunció el rápido y favorecedor aumento de talla y peso en los ejemplares

CIUDAD MCY.- El Zoológico Las Delicias informó a través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram (@zoologicolasdelicias), la satisfactoria evolución de los cachorros de León Blanco de Timbavati.

A poco más de 20 días de su nacimiento, ambos ejemplares aumentaron su talla y ganaron peso, gracias a los cuidados y vigilancia contantes del equipo multidisciplinario que rige esa responsabilidad.

La hembra presenta 65 cms y 3.250 kgs, mientras el macho se encuentra en los 67 cms con 3.480 kgs, muestra de la dedicación que le han brindado dentro del santuario animal, para la preservación de esta singular especie.

“Cada gramo y cada centímetro ganado son el resultado de una atención médica veterinaria rigurosa”, señala el texto que acompaña las tiernas fotografías, donde se aprecian a ambos cachorros.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA