Gobernadora Joana Sánchez supervisó rehabilitación de las Residencias Abitare 2003

Las acciones forman parte de la respuesta inmediata del Plan “Venezuela Renace” para atender las edificaciones afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

CIUDAD MCY.- Como parte de las estrategias centrales para consolidar una respuesta inmediata y efectiva ante los daños ocasionados por el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio en el país, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, acompañó y supervisó los avances de rehabilitación integral en las residencias Abitare 2003, ubicadas en el municipio Santiago Mariño.

​Los trabajos que se ejecutan actualmente en la edificación, dictaminados luego de una rigurosa evaluación técnica, forman parte del Plan “Venezuela Renace”. Este programa de recuperación se mantiene activo en la jurisdicción y se materializa gracias a los esfuerzos articulados con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

​Durante la jornada de verificación de las labores de recuperación, la mandataria aragüeña estuvo acompañada por el alcalde de la localidad Carlos Guzmán, demostrando el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

​El despliegue de estas acciones permitirá corregir de forma oportuna los daños que hayan sufrido las viviendas que conforman este conjunto residencial, teniendo como objetivo principal de las autoridades es optimizar los espacios y garantizar las condiciones estructurales para que los ciudadanos puedan volver a sus hogares de manera completamente segura y tranquila.

​Finalmente, el Gobierno regional enfatizó que estas labores de rehabilitación se vienen desarrollando de manera progresiva e inmediata en distintos puntos del territorio aragüeño. Con esto, la gestión estatal reafirma su firme compromiso de proteger y garantizar el bienestar integral de todas las familias que resultaron afectadas por este reciente siniestro natural.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA