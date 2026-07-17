Ejecutivo regional articula estrategias para modernizar y captar inversiones

Estas acciones están dirigidas a robustecer el ecosistema económico aragüeño para impulsar proyectos orientados a la modernización, innovación y fortalecimiento de Lotería de Aragua

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de fortalecer las alianzas empresariales y de mercadeo que generen beneficios directos y tangibles para todos los aragüeños, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, llevó a cabo una estratégica mesa de trabajo con Antonio Visciotti, presidente de la empresa Caribe Tecnología C.A.

​Esta importante jornada de trabajo forma parte de las políticas públicas impulsadas a través del Plan de la Aragüeñidad. Cabe destacar que, la iniciativa responde a una visión integral orientada a la modernización, fortalecimiento de la competitividad e impulso sostenido del desarrollo económico de la región.

​La actividad, liderada por la máxima autoridad regional, contó con la participación de un equipo multidisciplinario enfocado en el crecimiento productivo. Entre los que destacaron la secretaria para el Desarrollo Productivo, Milagros Méndez; la presidenta de Lotería de Aragua, Gipsy Colmenares, un grupo de expertos en desarrollo de software y representantes del Banco R4.

​Durante el desarrollo del encuentro, las autoridades regionales expusieron detalladamente las potencialidades del estado Aragua en diversos sectores estratégicos.

Además, se hizo especial énfasis en las amplias capacidades que posee la entidad para el desarrollo del aparato productivo, así como en las ventajas competitivas que ofrece a la hora de captar nuevas inversiones nacionales y tecnológicas.

​Finalmente, la mesa de trabajo permitió estrechar lazos institucionales y corporativos fundamentales para el diseño de propuestas innovadoras.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA