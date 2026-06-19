Gobernadora Sánchez anunció entrega de mobiliario escolar y mejoras en infraestructura educativa

La autoridad regional hizo énfasis en que fueron adjudicadas 3 mil 600 mesas y sillas en instituciones educativas distribuidas en los 18 municipios de la entidad

CIUDAD MCY.- Desde el sur de Aragua, específicamente en el municipio Camatagua, se realizó la transmisión en vivo del programa “Aragua nos une”, conducido por Joana Sanchez, vocera de la Aragueñidad, quien anunció la dotación de mobiliario escolar para favorecer a 25 instituciones educativas de la región.

​En este tercer encuentro, la Gobernadora detalló que fueron entregadas mas de 3 mil 600 sillas y mesas en las escuelas de los 18 municipios de la entidad.

“Esta dotación se hizo en los municipios Zamora, San Casimiro, Las Tejerías, Mario Briceño Iragorry, Libertador, San Sebastián de los Reyes, Costa de Oro, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara, Tovar, Urdaneta, Ribas, Girardot y, por supuesto, aquí en Camatagua, para que nuestros chamos tengan espacios óptimos para continuar sus estudios”, señaló Sánchez.

Cabe destacar que, el programa de este viernes se realizó desde la Unidad Educativa Nacional “Profesora Yuberlis Carina Ybarra”, institución inaugurada durante la jornada para beneficio de la comunidad, mientras que la Escuela Básica Nacional Bolivariana “Pastor Rodríguez Manzo” está siendo intervenida para mejorar su infraestructura.

“En la Escuela ‘Profesora Yuberlis Carina Ybarra’ inauguramos siete aulas, cocina, comedor, baños, laboratorio y el huerto, beneficiando a una matrícula de 112 estudiantes; mientras que en la ‘Pastor Rodríguez Manzo’ se rehabilitaron ocho aulas, cocina, comedor, baños, laboratorio y huertos, donde 475 jóvenes reciben educación. Son dos importantes escuelas de Camatagua en las que 587 niños y niñas hoy están felices por tener su escuela bonita”, aseveró la mandataria aragueña.

​En este mismo orden de ideas, Sánchez subrayó que, como parte del fortalecimiento de la infraestructura educativa en la entidad, se han rehabilitado un total de 20 escuelas, logrando impactar positivamente en la formación de 5 mil 400 jóvenes aragüeños.

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​Por otra parte, durante la transmisión se informaron diversas obras que se han venido consolidando en favor de los habitantes del estado Aragua, entre las que destacan:

La entrega de insumos de avanzada tecnología médica en el Hospital “José María Vargas”, ubicado en Cagua, municipio Sucre.

La colocación de más de 3 mil 500 toneladas de asfalto en la carretera Magdaleno – Güigüe.

La construcción de la Unidad de Gestión y Protección Animal en el municipio Ribas, iniciativa que garantizará el bienestar de los animales de compañía y comunitarios.

Los avances en los trabajos de rehabilitación integral que se ejecutan en el estadio “Julio Bracho”, ubicado en el municipio Girardot.

​Finalmente, la mandataria aragüeña señaló que el programa “Aragua nos une” continuará transmitiéndose en vivo de forma itinerante, con el objetivo de seguir difundiendo las buenas noticias y los logros que se ejecutan en el estado en materia de servicios publicos, salud, educación y recreación.

PRENSA GBA

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