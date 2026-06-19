Zona de la Aragüeñidad impulsará sano esparcimiento de las familias de Camatagua

Con un moderno complejo con áreas culturales, recreativas y deportivas, este nuevo proyecto impulsado por el gobierno regional será el espacio ideal para que los habitantes conecten con la naturaleza, la identidad, el orgullo y el sentido de pertenencia arraigado que los define.

CIUDAD MCY.- Bajo un nuevo concepto que hoy define el estado Aragua, que tiene como enfoque la creación de espacios que fortalezcan los vínculos afectivos, el desarrollo integral, mejoren la salud física y se conviertan en el epicentro del encuentro de las familias, la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, inspeccionó la construcción de la Zona de la Aragüeñidad en el municipio Camatagua.

La importante obra, que contará con diversas áreas recreativas, culturales y deportivas, además de ser el lugar perfecto para la convivencia ciudadana, será el espacio ideal para que los habitantes conecten con la naturaleza, la identidad, el orgullo y el sentido de pertenencia arraigado que define a esta localidad del sur aragüeño.

La gobernadora Joana Sánchez, en compañía de la autoridad única de Vivienda del estado, Fernando Álvarez y el alcalde de la jurisdicción, Duglas Seijas verificó el éxito del proyecto que se encuentra en su fase final.

‘’Estamos en la Zona de la Aragüeñidad en Camatagua, en este complejo que tendrá espacios de ferias, recreativos, culturales, deportivos y el encuentro de la familia camatagüense, aquí también tendremos un mini auditorio para la cultura, el entrenamiento de las artes e instalaciones de multifuerzas para hacer ejercicios’’ explicó la mandataria aragüeña.

Asimismo, la gobernadora anunció que además de estas modernas instalaciones, se llevará a cabo la construcción de una laguna para la pesca de pavón.

Cabe mencionar que la consolidación de este nueva Zona de la Aragüeñidad se suma a los diferentes espacios que se vienen construyendo en todo el estado, como parte del compromiso del Gobierno regional en el marco del Plan Derecho a la Ciudad, que busca proyectar que los ciudadanos cuenten con espacios óptimos urbanos para su sano esparcimiento y recuentro familiar.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA