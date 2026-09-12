Gobernadora Sánchez dirigió cuarta voladura de 2026 en canteras de Aramica

Con maniobras controladas de explosión en la Unidad Técnica de Producción Agua Viva II, se potencia la extracción local de materia prima para la industria venezolana

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de impulsar el desarrollo productivo y dinamizar la economía regional, la gobernadora Joana Sánchez realizó la cuarta voladura de este periodo en la Unidad Técnica de Producción (UTP) Agua Viva II, localizada en el municipio San Sebastián, para la obtención de 25 mil metros cúbicos de roca caliza.

Esta iniciativa no solo promueve el desarrollo económico de la entidad aragüeña, sino que también garantiza la producción de materia prima de alta calidad, contribuyendo así al fortalecimiento de la industria nacional, tal como lo ha orientado la presidenta de la república, Delcy Rodríguez.

En esta jornada, la mandataria aragüeña, junto a la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga y el gabinete regional, informó a la colectividad sobre las maniobras de explosión controladas que ejecutaron de forma conjunta la empresa estatal Aragua Minas y Cantera (Aramica), y la Dirección General de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela (DAEX), para la obtención de este importante material.

«Nosotros queremos resaltar que fueron 178 barrenos y 98 zapateros», explicó Sánchez en referencia a las perforaciones verticales y horizontales, respectivamente.

Como información de interés, la roca caliza se emplea en la construcción, agricultura y diversas actividades industriales, por lo que su extracción resulta valiosa para estos sectores, así como, el ingreso de capital por ventas a la entidad.

«Esta iniciativa no sólo promueve el desarrollo económico de Aragua, sino que también garantiza la producción de materia prima de alta calidad, contribuyendo a la industria nacional», subrayó la Gobernadora.

Esta jornada de trabajo se enmarcó en la 1T de los planes de gestión, con rumbo al crecimiento nacional desde la potenciación de las riquezas y bienes del país, con la exploración y aprovechamiento de los recursos naturales.

THAIMARA ORTIZ |CIUDAD MCY

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