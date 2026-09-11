Plan de asfaltado transforma vialidad en la carretera nacional Cagua-La Villa

El gobierno Bolivariano ratifica su presencia en la calle, priorizando el mantenimiento urbano como motor esencial para el desarrollo territorial integral

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado por optimizar las arterias de comunicación terrestre y elevar la calidad de vida de los habitantes, en un trabajo articulado entre el gobierno regional y la alcaldía del municipio Sucre, avanzan de manera sostenida en los trabajos de rehabilitación y consolidación vial de la carretera nacional Cagua-La Villa.

Las cuadrillas de infraestructura despliegan un abordaje técnico integral sobre este importante corredor, con el objetivo de garantizar vías de tránsito óptimas, seguras y adaptadas a la alta demanda de transporte que registra la zona.

La intervención técnica abarca labores de bacheo, escarificación y colocación de carpeta asfáltica en tramos prioritarios de la arteria vial, acompañadas por la adecuación de bordes y la limpieza integral de los laterales de la vía.

Esta obra estratégica responde al compromiso continuo del gobierno Bolivariano, con las comunidades de Cagua y Bella Vista, conectando a los sectores productivos y asegurando una movilidad eficiente entre los municipios del estado Aragua.

La recuperación de esta red troncal constituye una pieza clave dentro del plan general de obras públicas, reafirmando la acción gubernamental orientada al bienestar colectivo y a la modernización de los servicios básicos.

Las labores de acondicionamiento vial continuarán ejecutándose de manera progresiva en los próximos días hasta alcanzar la meta proyectada. Este despliegue de maquinaria pesada y personal especializado busca erradicar las discontinuidades del pavimento, mejorando de forma directa la fluidez vehicular y reduciendo los tiempos de traslado para el transporte público, comercial y particular.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESIA ALCALDÍA DE SUCRE