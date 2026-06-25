Gobierno Bolivariano anuncia créditos para comercios y bonos Patria para trabajadores afectados por sismo

CIUDAD MCY.-Durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la implementación de un apoyo de financiamiento dirigido a comerciantes e industriales afectados, así como la asignación de bonos especiales de protección a través del Sistema Patria para los ciudadanos que perdieron sus puestos de trabajo a causa de la emergencia.

«Quería activar líneas de créditos especiales, tanto de la banca pública como de la banca privada para quienes perdieron su actividad económica principal bien sea comercial, fábricas y una asignación especial a través del Sistema Patria para los trabajadores que perdieron sus empleos», anunció la mandataria.

Esta medida económica se adopta tras la actualización del balance oficial del desastre, el cual registra más de mil personas afectadas y una continua actividad sísmica secundaria en la región.

«Al momento las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos 971 heridos con 100 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales que se produjeron a las 6:00 de la tarde», expresó Rodríguez.

​La Jefa de Estado informó que se coordinará tanto con la banca pública como con la privada la adjudicación de estos recursos financieros, orientados a recuperar la actividad comercial y las fábricas que sufrieron daños en su infraestructura.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA