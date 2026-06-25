Ejecutivo Nacional solicita apoyo al sector privado con maquinaria pesada para acelerar rescates tras terremotos

CIUDAD MCY.- El Gobierno Nacional llamó este jueves al sector empresarial privado a cooperar para agilizar las labores de búsqueda y salvamento en las zonas afectadas por los dos sismos de gran magnitud registrados recientemente en el país.

El anuncio fue realizado por la presidenta Encargada de la República durante un enlace telefónico con el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

La Mandataria Nacional Encargada hizo un llamado urgente a las empresas del país para colaborar con equipos técnicos específicos que agilicen la remoción de escombros. «Y yo quería dirigirme al país para solicitar el apoyo del sector privado que nos permita alquilar maquinaria amarilla para las labores de rescate», explicó durante su declaración.

Como parte de las primeras acciones de coordinación, informó que se estableció contacto directo con los gremios empresariales para centralizar la ayuda logística. «Ya muy temprano hablé con el presidente de FEDECÁMARAS y están activando todas las cámaras empresariales y comerciales que permitan ese proceso», detalló.

La urgencia del despliegue radica en aprovechar al máximo las condiciones diurnas para ubicar a los sobrevivientes que se encuentran bajo las estructuras colapsadas. En este sentido, enfatizó que la prioridad absoluta del Gobierno Venezolano es «que nosotros, en estas primeras horas del día, aprovechemos la luz y podamos, acelerar las labores de rescate de quienes aún están tapeados».

Finalmente, la Presidenta Encargada reiteró que los equipos de Protección Civil y los cuerpos de seguridad del Estado se mantienen desplegados en las zonas críticas.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA