Gobierno Bolivariano atendió casa a casa a 56 familias en el sector Romerito de Choroní

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud ejecutó un abordaje casa a casa en el sector Romerito de Choroní, municipio Girardot, en la que se brindó atención a 56 familias de la zona. El operativo médico-asistencial se realizó en el Puente Las Mercedes para evaluar integralmente el estado físico de la población.

Este despliegue se realizó cumpliendo con las políticas instruidas por la presidenta Delcy Rodríguez, a través de las líneas estratégicas de asistencia del Plan Venezuela Renace, que cuenta la coordinación del ministro de Salud, Carlos Alvarado y en Aragua es liderado por la gobernadora Joana Sánchez junto al equipo de la Corporación de Salud que movilizó a sus profesionales al eje costero.

Los especialistas pertenecientes al ASIC “Eje Costero” atendieron de forma personalizada a 56 familias directamente en sus hogares, logrando consolidar un total de 210 beneficios médicos gratuitos. En relación a las consultas se ejecutaron un total de 56 evaluaciones de medicina general, 26 consultas especializadas del programa endocrinometabólico, 16 de planificación familiar, 13 de ginecología y obstetricia, asistiendo a dos mujeres embarazadas, y 10 revisiones de pediatría, además de captar a 6 pacientes para el censo del Plan Quirúrgico Nacional.

El operativo casa a casa en Choroní incluyó 56 desparasitaciones, 13 referencias especializadas hacia la Misión Sonrisa, 56 pesquisas clínicas de glicemia capilar y toma de tensión arterial y sesiones educativas de promoción para la salud. Asimismo, la farmacia comunitaria garantizó el tratamiento inmediato de la población al atender a 56 personas con la entrega gratuita de 210 medicamentos esenciales, equivalentes a 210 unidosis dispensadas.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS | PRENSA CORPOSALUD ARAGUA