Plan Venezuela Renace otorgó beneficios de salud para familias de Las Tejerías

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud tomó las áreas de la avenida principal del sector Curiepe, en el municipio Las Tejerías y realizó una jornada integral de salud que garantizó atención médica oportuna y gratuita a los habitantes de esta parroquia del estado Aragua, logrando brindar 268 beneficios.

Este despliegue responde a las líneas de acción instruidas por la presidenta Delcy Rodríguez, a través de las políticas de asistencia contempladas en el Plan Venezuela Renace. Bajo la coordinación nacional del ministro de Salud, Carlos Alvarado, la jornada se materializó gracias al trabajo de la gobernadora Joana Sánchez, junto a los equipos de la Corporación de Salud y las estructuras de la comuna «La Puerta de Aragua 2018».

Las evaluaciones clínicas fueron ejecutadas por el personal médico del ASIC “Las Tejerías”, logrando atender de forma directa a 35 ciudadanos, consolidando 46 atenciones en salud. El balance de consultas médicas sumó 35 revisiones desglosadas en 23 de medicina general, 10 atenciones especializadas a personas con discapacidad y 2 de pediatría.

El despliegue postsismo abarcó la realización de 11 visitas domiciliarias casa a casa, 70 pesquisas clínicas específicas de tensión arterial para HTA y de peso y talla y sesiones educativas de promoción para la salud. En materia de inmunización, el equipo de enfermería aplicó dosis del esquema nacional, entre ellas, pentavalente y polio. Asimismo, la farmacia comunitaria garantizó el tratamiento inmediato de la población al atender a 11 personas con la entrega gratuita de 114 medicamentos esenciales, equivalentes a 1140 unidosis dispensadas.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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