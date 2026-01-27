Ciudad MCY

Gobierno Bolivariano avanza en la restauración de las torres afectadas por bombardeo del pasado 3 de enero

PorRafael Velásquez

Ene 27, 2026

CIUDAD MCY.- Las obras de reparación de las torres 34, 35 y 36 del complejo residencial Simón Rodríguez, en Ciudad Tiuna, presentan un 70 %, de avance tras los daños sufridos por el bombardeo del pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

Un total de 120 trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, de la Alcaldía de Caracas y del Gobierno del Distrito Capital están llevando a cabo la impermeabilización de los techos y la sustitución de las ventanas, reseñó nota de prensa de Últimas Noticias.

“Equipos multidisciplinarios de las tres instituciones se encargan de la impermeabilización de azoteas, así como de la restauración y colocación de cristales en las ventanas”, indicó José Morales, ingeniero del Ministerio de Obras Públicas.

Las acciones también incluyen la recuperación de parques biosaludables, señalización horizontal, asfaltado de aparcamientos, restauración de garitas, pintura de murales y limpieza de zonas verdes, lo que repercute en más de 4 mil 200 familias.

Las obras en el bloque cinco comenzaron el 9 de enero con las Brigadas de Soluciones del Poder Popular. El día 19 se unió el personal de Obras Públicas, compuesto por residentes de la urbanización, para avanzar junto con el Ayuntamiento y el GDC en la recuperación de los 28 bloques.

