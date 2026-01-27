Ciudad MCY

Gobierno nacional designa nuevas autoridades en materia de salud

PorRafael Velásquez

Ene 27, 2026

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano, liderado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó la designación de nuevas autoridades en materia de Salud.

En ese sentido, el Viceministerio de Salud Integral lo asumirá Rosalbina Hurtado Ruiz. De igual forma, Nellys Molina Contreras, será la nueva presidenta de Fundación Misión Barrio Adentro, mientras que Tilo Verónica Ramírez López, es la nueva presidenta de Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario en Venezuela.

Este nombramiento, realizado bajo el Decreto 5.227, busca profundizar las políticas de atención y protección sanitaria para todo el pueblo venezolano.

Vale acotar, que la incorporación de estos profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito de la salud, fortalece la lucha del Gobierno Bolivariano por garantizar la atención integral y oportuna del pueblo venezolano.

Por Rafael Velásquez

