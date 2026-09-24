Gobierno Bolivariano brindó atención integral y preventiva a embarazadas en La Victoria

CIUDAD MCY.-Una jornada de captación, seguimiento y atención social dirigido a embarazadas y mujeres en periodo de lactancia se desarrolló en las instalaciones del CDI «Comandante Supremo Hugo Chávez» ubicado en el sector La Mora del municipio José Félix Ribas, para garantizar la protección del periodo de gestación y el buen desarrollo nutricional del recién nacido.

La jornada de salud se insertó en el programa de Ruta Materna impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, con el respaldo regional de la gobernadora Joana Sánchez.

Durante el abordaje se totalizaron 85 atenciones especializadas orientadas al cuidado obstétrico, el control prenatal y la evaluación del desarrollo gestacional seguro, atendiendo integralmente a las pacientes de la parroquia junto a su núcleo familiar.

El componente preventivo y educativo de la actividad sumó la participación de los promotores comunitarios, quienes dictaron sesiones de orientación nutricional y talleres prácticos dedicados a la promoción de la lactancia materna exclusiva como pilar de la soberanía alimentaria del neonato.

Asimismo, se efectuaron controles de signos vitales, antropometría y seguimiento oportuno para la entrega de suplementos vitamínicos.

Por su parte, la autoridad única de salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, argumentó que blindar la maternidad desde las comunidades es una premisa fundamental de la gestión de salud.

«Nos mantenemos desplegados bajo el concepto de una Venezuela humana, acompañando con amor, mística y criterio científico el proceso de gestación de nuestras mujeres aragüeñas, asegurando que reciban la atención especializada gratuita directamente en sus centros comunitarios más cercanos», concluyó Lombano.

PRENSA CORPOSALUD

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