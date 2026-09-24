Guardianes del Pittier fortalecen capacidades de respuesta en curso de Rescate y Atención Prehospitalaria

A través de simulacros y técnicas prehospitalarias orientadas a estabilizar al herido y garantizar un traslado seguro hacia el centro asistencial

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de capacitar a los integrantes del cuerpo de prevención en la aplicación de técnicas correctas ante contingencias, siniestros viales o fenómenos naturales, el equipo de la brigada Guardianes del Pittier participó en el curso de Rescate y Atención Prehospitalaria.

La jornada, que se ha desarrollado por cuatro semanas consecutivas, se realizó desde la Dirección Municipal de Protección Civil (PC) Girardot, donde los participantes han aprendido maniobras de salvamento en montañas aplicando las técnicas de descenso y rescate con cuerdas.

En estas semanas de capacitación, los integrantes de la Brigada Pittier han desempeñado, a través de simulacros, técnicas prehospitalarias orientadas a estabilizar al herido y garantizar un traslado seguro hacia el centro asistencial.

Gracias a estas maniobras, la brigada sabrá aplicar los procedimientos fundamentales para optimizar las respuestas ante emergencias.

Cabe mencionar que el curso de Rescate y Atención Prehospitalaria continuará desarrollándose por varias semanas, con el fin de que los brigadistas cuenten con la formación necesaria para brindar un servicio con vocación y las prevenciones necesarias.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : @PROTECCIONCIVILGIRARDOT