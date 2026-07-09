Gobierno Bolivariano creó nuevos campamentos transitorios para incrementar atención a víctimas de sismos

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano de Venezuela, liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó este jueves el más reciente balance de atención integral y gestión de riesgo frente a la contingencia sísmica que atraviesa la nación.

Los datos oficiales actualizados fueron difundidos por el diputado Jorge Rodríguez, en su carácter de presidente del Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Vivienda, quien destacó los más recientes avances alcanzados en las últimas 24 horas, gracias al despliegue ininterrumpido del Estado venezolano.

Entre los logros más significativos de la jornada, se resalta el incremento en la capacidad de resguardo institucional con la habilitación de 2 nuevos campamentos transitorios en el territorio nacional, que eleva la cifra a un total de 89 refugios activos que brindan atención digna a un total de 16.891 ciudadanos.

De igual forma, reportó una evolución altamente favorable con la atención médica de 1.438 nuevos pacientes en comparación con el día anterior, consolidando un acumulado total de 28.836 pacientes atendidos en los distintos centros de salud desplegados.

Asimismo, el balance revela que se incrementó el suministro de servicios esenciales con la distribución de 12.126.298 litros de agua potable, lo que representa más de 2.4 millones de litros inyectados al sistema de asistencia con respecto a la jornada previa.

En materia de voluntariado, la solidaridad nacional alcanza la cifra de 29.344 personas dedicadas por entero a las labores de apoyo comunitario.

Por otro lado, el reporte indica que el número de personas rescatadas con vida se mantiene sólidamente en 6.462, al igual que el censo de familias atendidas de forma integral en 86.794.

En cuanto a la cifra de heridos, el reporte sigue en 16.740 personas, y no se reportan variaciones de nuevas infraestructuras comprometidas, las cuales se ubican hasta la fecha en 856 edificios afectados, 190 colapsados y 17.907 personas que temporalmente se encuentran sin vivienda.

En otro orden de ideas, el balance refiere que se han distribuido un total de 9.603 toneladas de alimentos, gracias al respaldo técnico y la coordinación de 3.931 rescatistas internacionales y una fuerza de seguridad y protección pública que suma 30.076 efectivos desplegados en los Cuadrantes de Paz prioritarios.

Finalmente, el sistema sismológico nacional contabiliza un acumulado total de 1.142 réplicas asociadas al evento principal del pasado .24 de junio, cerrando la jornada con un lamentable balance histórico de 3.889 fallecidos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESIA