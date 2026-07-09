INTT suspenderá trámites digitales por mantenimiento en su plataforma

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) informó que suspenderá temporalmente sus servicios digitales y de atención en línea debido a la ejecución de labores de mantenimiento en su plataforma.

A través de un comunicado publicado por el ente de transporte en sus redes sociales, se detalló a los usuarios que esta inactividad temporal forma parte de los planes de modernización de la plataforma tecnológica y el proceso de migración de datos que adelanta la institución para optimizar sus servicios.

De acuerdo con el cronograma técnico establecido, los trabajos se realizarán desde el viernes 10 de julio a partir de las 6:00 pm, y se reactivará en su totalidad el domingo 12 de julio a las 6:00 pm.

Ante esta parada programada, el Intt hizo un llamado a todos los usuarios del sistema a tomar las previsiones necesarias a fin de realizar sus trámites y solicitudes con anticipación.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA