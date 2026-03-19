Gobierno Bolivariano desplegó jornada de alimentación en Corposalud

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de garantizar acceso a productos alimenticios a precios solidarios, se realizó una Jornada de Alimentación dirigida a los trabajadores y trabajadoras de la Corporación de Salud del estado Aragua, gracias a la articulación con empresas Alimentos Aragua Socialista (ALAS).

La Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, informó que la actividad se desarrolló con el objetivo de que el personal de salud adquiriera de manera fácil y cómoda los productos de primera necesidad a precios solidarios.

Los trabajadores expresaron su agradecimiento a las autoridades por este tipo de actividad en la Corporación, en la que se ofrecieron víveres, enlatados, charcutería, proteínas, entre otros artículos de la cesta básica.

Estas iniciativas demuestran el compromiso del Gobierno Bolivariano, liderado por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; articulados por la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y enmarcados en el Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, de garantizar a los trabajadores del sector salud, productos de primera mano para su bienestar.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA