Seminario “Liderazgo Comunal Feminista” impulsó la transformación territorial

Con las disertaciones y debates, voceras del Instituto Nacional de la Mujeres, Secretarias Regionales, y promotoras de la Gran Misión Venezuela Mujer adquirieron conocimientos que, luego deberán llevar a las bases para reformar las metodologías de trabajo

CIUDAD MCY.- ‎En la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer Nora Castañeda, más de 170 personas de todo el país se dieron cita para participar en el seminario “Liderazgo Comunal Feminista”, reunión académica orientada a exponer las nuevas herramientas y metodologías de trabajo dentro de las comunidades, rumbo a la edificación de una nación que ofrezca igualdad de género y condiciones.

‎Durante el primer encuentro de formación de este año fueron convocadas las representantes estadales del Instituto de la Mujeres, Secretarias Regionales, responsables de los vértices de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM) e integrantes del Movimiento Josefa Joaquina Sánchez.

‎En dos días de disertaciones y debates, las guías pedagógicas abordaron temas como los beneficios del liderazgo colectivo, características, organización y planificación de tareas, por mencionar algunas aristas.

‎La viceministra de Igualdad de Género y No discriminación, Nancy Ortuño, refirió que, las disertaciones ofrecieron un abanico de información, con el propósito de mejorar el trabajo externo, es decir, aquel que se realiza en las comunidades y, el interno, “la revisión propia, desde su potencialidad y los desafíos que tiene para mejorar en ese rasgo”.

‎En esta oportunidad tomaron estrategias como conversatorios en las aulas y ponencias a cargo de reconocidas mujeres que desempeñan cargos políticos y de dirección territorial.

‎Una de las encargadas fue Yaqueline Pérez, responsable nacional del Vértice 2 de la Gran Misión Venezuela Mujer, quien destacó la misión del evento como «una manera de profundizar la revolución bolivariana y la transformación de nuestro pueblo».

‎Esta arista plantea el crecimiento intelectual, cultural, tecnológico, científico y económicos de la fuerza femenina desde la educación.

«Estamos potenciando el crecimiento de nuestras hermanas, y ellas son las encargadas de llevar toda la información y prácticas a las bases», acotó Pérez.

‎Es valioso reseñar que, la entidad aragüeña se convirtió en el epicentro del feminismo, al recibir a representantes de diferentes regiones.

En ese contexto, Erika Bernal Echeto, presidenta del Instituto de la Mujer, en Caracas, describió la experiencia como «maravillosa, un espacio para compartir con mis hermanas; un momento de crecimiento personal y profesional con grandes exposiciones que nos inspiran».

‎‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CIUDAD MCY | CORTESÍA

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