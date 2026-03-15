Gobierno Bolivariano garantiza Jornada de Atención en Corposalud

CIUDAD MCY.- 294 trabajadores del Sistema Público Nacional de Salud (SNPS) fueron favorecidos con una mega jornada integral en la que recibieron atención médica y medicinas de forma gratuita con el fin de mejorar su calidad de vida.

En el abordaje se ofrecieron consultas de medicina general e interna, dermatología, geriatría, otorrino, traumatología, cirugía general, cardiología, urología, atención a personas con discapacidad, oftalmología y optometría, sumando más de 623 consultas realizadas y más de 3 mil medicamentos entregados.

Los trabajadores del sector salud, recibieron a atenciones en odontología, con limpiezas, exodoncias y sesiones educativas, además de citologías, ecografías, despistaje de Glaucoma y desparasitación.

En el despliegue también se instaló punto de vacunación para la aplicación de la dosis contra la fiebre amarilla y completar esquema de inmunización. Igualmente, se llevó a cabo despistaje de tensión arterial, peso y talla, sumando más de 5 mil 436 atenciones brindadas al personal sanitario y 31 mil 920 unidosis distribuidas.

La Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, comentó que este tipo de jornada se realiza como una manera de retribuir el compromiso y la dedicación diaria a todos los trabajadores que hacen vida en el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Aragua.

Los trabajadores y trabajadoras de las diferentes direcciones de la sede central, no perdieron la oportunidad de agradecer a las autoridades por realizar este tipo de jornada en beneficio de la salud de quienes cada día trabajan para al servicio de la población aragüeña.

Lombano reiteró que dichas acciones se realizan cumpliendo con las políticas de protección social emanadas de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, de garantizar el bienestar físico a todos y todas por igual.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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