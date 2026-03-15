Continúa plan de inmunización en el Sur de Aragua

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por fortalecer el cerco epidemiológico en el estado Aragua, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), desplegó en el municipio San Sebastián de los Reyes un equipo multidisciplinario integrado por el Programa Ampliado de Inmunización, dirección regional de Salud Ambiental, Epidemiología y autoridades municipales, en una gran jornada de prevención sanitaria contra la fiebre amarilla.

La autoridad única de salud, Yosmary Lombano, informó que el abordaje se realizó en más de ocho comunidades, entre ellas Romulo Gallegos, Urb. La Caridad, El Cují, Cuatricentenaria I y II, La Yaguara, Esperanza I y II, Los Caneyes y la Juventud, protegiendo a más de 5 mil 400 habitantes del municipio, con inmunización casa a casa, con la aplicación de 222 dosis de fiebre amarilla.

Lombano comentó que posterior a la vacunación, el equipo de Salud Ambiental inspeccionó 590 casas y eliminó un total de 123 criaderos; además se realizó abatización y nebulización intra y extra domiciliaria en aras de prevenir la proliferación de las larvas del zancudo transmisor de estas enfermedades.

La Autoridad Única de Salud, exhortó a la población aragüeña, a evitar el almacenamiento de recipientes sin tapas, cauchos, botellas, tanques de agua que no estén debidamente cerrados, para evitar los criaderos del mosquito vector. «En este operativo también entregamos 952 dosis de desparasitante para adultos y niños».

Del mismo modo, invitó a los habitantes de los municipios Libertador, Zamora, San Casimiro, San Sebastián y Camatagua, a vacunarse en los centros diagnósticos integrales de su comunidad, en las clínicas especializadas y en la red hospitalaria, donde la vacuna de fiebre amarilla se encuentra disponible totalmente gratuita.

Reiteró que dichas acciones se realizan cumpliendo las orientaciones de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; articuladas por la Ministra de Salud; Nuramy Gutiérrez y la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua;, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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