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Plan “Respeta el rayado, no te rayes» llegó a la UEE Hipólito Bonilla

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PorMilexis Pino

Abr 16, 2026

Se llevó a cabo la demarcación de la calle frente a la institución con líneas continuas, discontinuas y paso peatonal

CIUDAD MCY.- Una acción conjunta de la empresa estadal Vías de Aragua y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), llevó seguridad y confort a la población estudiantil de la UEE Hipólito Bonilla, ubicada en el municipio Mario Briceño Iragorry, con la ejecución del plan “Respeta el rayado, no te rayes».

La demarcación de la calle frente a la institución con líneas continuas, discontinuas y paso peatonal garantiza la movilidad vehicular a una velocidad a adecuada, en respeto a la integridad del estudiantado.

A través de un carrusel de imágenes colgado en la cuenta del ente regional (@viasdearaguas), se aprecia el trabajo de las cuadrillas, quienes también se encargaron de la limpieza de la zona.

En cumplimiento a las orientaciones de la presidenta encarga Delcy Rodríguez, la ministra de Transporte, Jackeline Farías y la gobernadora Joana Sánchez, este tipo de jornadas se replicará en todos los planteles de la región.

THAIMARA ORTIZ 

FOTOS: VIAS DE ARAGUA

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