Gobierno Bolivariano protege a la infancia con despliegue de salud

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de las políticas de protección social dirigidas a la infancia venezolana, el Gobierno Bolivariano desplegó con éxito la jornada “Salud va a la escuela” en el Jardín de Infancia Nacional “Rafael Briceño Ortega”, ubicado en Santa Cruz, municipio Lamas, donde fueron beneficiados 38 niños y niñas en edad preescolar.

Esta iniciativa se ejecutó dentro del Plan Salud y Vida 2026, una estrategia nacional impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y el ministerio del Poder Popular para la Salud con el objetivo de garantizar la accesibilidad a los servicios asistenciales gratuitos y acercar la atención especializada directamente a la población más vulnerable. En la región, la gobernadora Joana Sánchez consolida estas acciones a través del Plan de la Aragüeñidad.

La jornada incluyó evaluaciones diagnósticas y tratamientos en las áreas de salud bucal con revisión odontológica general, salud visual con despistaje de agudeza óptica, nutrición con evaluación de peso y talla y desparasitación con administración de dosis preventivas.

Para fortalecer el esquema nacional de vacunación y asegurar el desarrollo saludable de los niños y niñas, se aplicaron dosis biológicas esenciales contra diversas enfermedades. El personal de salud administró las siguientes vacunas: pentavalente, polio, toxoide y trivalente viral

El despliegue no solo contempló la asistencia médica, sino también la promoción de hábitos saludables desde la temprana edad. Los alumnos participaron activamente en sesiones formativas enfocadas en la correcta alimentación y las técnicas de higiene dental necesarias para prevenir la aparición de caries.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el derecho a la salud pública, la protección de la niñez y la consolidación de un sistema sanitario accesible, eficiente y de calidad.

PRENSA CORPOSALUD

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