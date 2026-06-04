Jornada «El Fogón de la Aragüeñidad» atendió a 201 cocineros de Maracay

CIUDAD MCY.- Un total de 201 hombres y mujeres procesadores de alimentos de las escuelas del estado Aragua recibieron atención médica integral y gratuita a través del plan “El Fogón de la Aragüeñidad”. Esta iniciativa, creada por la gobernadora Joana Sánchez, se desplegó en las instalaciones del Liceo Agustín Codazzi de Maracay para dignificar la labor de quienes son reconocidos como los «Cocineros y Cocineras de la Patria».

El equipo de salud regional estuvo presente en el abordaje de atención social y sumó 3230 beneficios de salud para los trabajadores que diariamente garantizan la alimentación de los niños, niñas y adolescentes escolarizados.

Estas acciones están enlazadas de forma directa con las políticas de salud pública del gobierno nacional mediante el Plan Salud y Vida 2026 impulsado por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, a través de la gestión del ministro de salud, Carlos Alvarado.

El despliegue contó con personal médico calificado que brindó un total de 420 consultas especializadas, distribuidas en las siguientes áreas de atención: medicina interna, traumatología, dermatología, fisiatría, psicología, oftalmología, ginecología y obstetricia, nutrición, planificación familiar, odontología, pediatría y discapacidad. Para asegurar la continuidad de los tratamientos prescritos, el personal de salud dispensó de forma gratuita 18940 unidosis de medicamentos.

En materia de prevención y control epidemiológico, el personal de enfermería aplicó vacunas de toxoide tetánico, administró dosis de desparasitación y ejecutó 420 pesquisas de talla, peso e hipertensión arterial. De manera complementaria, el equipo de salud dictó diversas sesiones educativas enfocadas en la higiene alimentaria, posturas ergonómicas para el trabajo en cocina y hábitos de vida saludables.

Con estas acciones, la gestión de la gobernadora Joana Sánchez reafirma su compromiso de proteger el tejido social y laboral de los planteles educativos, consolidando el acceso universal a la salud en el estado Aragua.

PRENSA CORPOSALUD

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