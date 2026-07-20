Gobierno de Aragua dicta capacitación en primeros auxilios psicológicos en la UBA

Aproximadamente 350 personas, entre grupo voluntarios por la vida y funcionarios del cuerpo de Bomberos, Protección Civil y delegaciones de las alcaldías de los municipios Sucre, Mariño y Girardot asistieron a la jornada de formación

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer la salud mental y la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de crisis, la Gobernación del Estado Aragua llevó a cabo una jornada de capacitación en primeros auxilios psicológicos (PAP) y duelo múltiple en los espacios de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA).

La actividad, impulsada a través del programa vínculos solidarios, logró congregar a un aproximado de 350 participantes. El evento estuvo dirigido tanto a profesionales del área, como a funcionarios públicos, organismos de seguridad y ciudadanos interesados en formarse ante emergencias emocionales.

Mervi González, representante del programa, destacó el impacto de este encuentro formativo. «Nos encontramos una red de psicólogos bien importante del estado Aragua brindando estas herramientas necesarias, no es una formación exclusiva para especialistas; capacitarse en estas áreas es un deber ciudadano para saber cómo actuar en momentos críticos», señaló.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

El ciclo de ponencias estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario que abordó temáticas de alto impacto social. Los expositores profundizaron en los fundamentos de los primeros auxilios psicológicos, así como también desarrollaron el abordaje del duelo múltiple y dictaron las pautas para la aplicación de PAP en la población infantil.

A la convocatoria se sumó la participación activa del grupo Voluntarios por la Vida, así como de funcionarios pertenecientes al cuerpo de Bomberos, Protección Civil y delegaciones de las alcaldías de los municipios Sucre, Mariño y Girardot.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

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