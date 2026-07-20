Gobierno Bolivariano brindó más de 2200 beneficios de salud a parqueros informales de Maracay

CIUDAD MCY.- En una acción conjunta orientada a la protección social, el Sistema Público Nacional de Salud desplegó una jornada de salud especializada dirigida a los parqueros informales de Maracay. Este abordaje integral se llevó a cabo en las instalaciones de la comisaría de Alayón, en la parroquia Andrés Eloy Blanco, como sede estratégica para concentrar a la población objetivo.

Esta iniciativa se ejecuta bajo las líneas estratégicas de la presidenta Delcy Rodríguez, a través de las políticas de asistencia contempladas en el Plan “Venezuela Renace”. Bajo la coordinación del ministro de Salud, Carlos Alvarado, el despliegue se materializó gracias al trabajo articulado de la gobernadora Joana Sánchez con la Corporación de Salud (Corposalud) y la Alcaldía del Municipio Girardot, permitiendo además realizar un censo formal de estos trabajadores de la economía informal.

Las valoraciones clínicas fueron ejecutadas por el personal médico del ASIC “Alayón”, logrando consolidar 2286 beneficios brindados y 2087 atenciones en salud. El balance de consultas realizadas incluyó 93 evaluaciones de medicina general, 2 consultas de pediatría y 12 atenciones especializadas a personas con discapacidad (PcD), garantizando una revisión física exhaustiva a 78 hombres y 16 mujeres que laboran custodiando espacios viales en el centro de la capital aragüeña.

El despliegue incluyó actividades diagnósticas al realizar 98 exámenes de laboratorio correspondientes al Perfil 20, además de 95 pesquisas de hipertensión arterial y una sesión educativa de promoción para la salud. Asimismo, la farmacia institucional garantizó el tratamiento inmediato de este sector laboral al atender a 92 personas con la entrega totalmente gratuita de la misma cantidad de medicamentos.

La autoridad única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, destacó el carácter incluyente de estas jornadas que garantizan la salud para todos los ciudadanos. «A través del Plan Venezuela Renace, avanzamos con paso firme construyendo una Venezuela humana, justa y solidaria que no deja a ningún sector desamparado”. Indicó la autoridad de salud.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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