Gobierno de Aragua inició operativo especial «San Juan Bautista 2026»

CIUDAD MCY.- Con un despliegue de más de 2.100 efectivos de seguridad, el Gobierno Bolivariano de Aragua inició el operativo especial «San Juan Bautista 2026», todo ello con el objetivo de resguardar a los más de 12 mil temporadistas que se esperan visiten el Eje costero por estás tradicionales fiestas. La acción, orientada a garantizar la paz y el sano disfrute en la región, cumple con las directrices de la gobernadora del estado y vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

Desde la alcabala de El Limón, ubicada en la entrada del Parque Nacional Henri Pittier, Belén Arteaga, secretaria general de Gobierno, informó que el operativo estará activo desde este martes 23 de junio hasta el jueves 25 de junio. No obstante, las autoridades mantienen en evaluación permanente el flujo vehicular, por lo que el dispositivo podría extenderse durante todo el fin de semana.

«Estamos aquí para informarle a nuestra población aragüeña y a todos los turistas que nos visitarán en el marco de las fiestas de San Juan que contamos con un máximo despliegue de seguridad (…) Queremos asegurar el resguardo que se requiere para estas importantes actividades culturales y religiosas en Choroní, Cuyagua, Chuao, Cepe y Ocumare de la Costa (Costa de Oro)», apuntó Arteaga.

La autoridad destacó que para esta festividad las proyecciones turísticas son altamente positivas, ya que se estima la llegada de más de 12 mil temporadistas a las costas de la entidad, ratificando que Aragua sigue siendo el destino predilecto del centro del país.

Por su parte, el secretario sectorial del Poder Popular para la Prevención y Seguridad Ciudadana, G/D Jesús Ramón Fernández Alayón, detalló la imponente pie de fuerza de hombres, mujeres y equipamiento técnico que componen este dispositivo.

«Un total de 2.100 funcionarios estarán desplegados en puntos estratégicos (…) Igualmente, se contará con 100 vehículos, 250 motocicletas y 4 grúas», afirmó el actual titular de la referida dependencia en la entidad.

Asimismo, enfatizó que el componente aéreo y marítimo estará reforzado por un helicóptero de vigilancia y cuatro lanchas del Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), unidades que operarán en perfecta articulación con la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Fernández Alayón precisó que el operativo de seguridad tendrá como punto de partida oficial la alcabala de El Limón. Allí, los funcionarios realizarán las revisiones pertinentes, la verificación de identidad de los ciudadanos y ofrecerán recomendaciones viales de carácter obligatorio para todos los conductores.

RESTRICCIONES DE TRÁNSITO

Como medida preventiva fundamental, las autoridades informaron que se aplicará una restricción vehicular durante las horas nocturnas para los prestadores de servicios de transporte público y excursiones que sean foráneos (procedentes de otros estados).

Esta restricción responde netamente a factores de seguridad vial, ya que la carretera que atraviesa el Parque Nacional Henri Pittier presenta una alta complejidad geográfica y climática por las noches, registrando altos niveles de condensación y neblina que limitan drásticamente la visibilidad. «Con esta medida preventiva buscamos evitar incidentes y garantizar que el viaje sea seguro y tranquilo para todos los devotos y turistas», aseguraron.

Finalmente, instituciones adscritas a la transformación económica, el sector turismo, Costaragua, Fundaragua y cuadrillas de mantenimiento vial se mantendrán desplegadas en pleno Eje costero, demostrando que en estas fechas de tradición y fe, ¡Aragua encanta!

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