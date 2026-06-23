Evolucionan satisfactoriamente las nuevas crías de leones de Timbavati en Aragua

Los pequeños felinos, a sus 12 días de nacidos, se encuentran saludables, pero en constante protocolo de supervisión por el equipo veterinario para garantizar su normal evolución y desarrollo

CIUDAD MCY.- El estado Aragua continúa consolidando sus políticas de protección de la biodiversidad a través de exitosos programas de reproducción en cautiverio. En este sentido, autoridades regionales y especialistas del Zoológico Las Delicias de Maracay anunciaron la evolución progresiva y satisfactoria de dos nuevos cachorros de leones de Timbavati, fruto de la unión entre la leona Camatagua y el león Sebastián, nacidos el pasado 10 de junio en estas instalaciones.

El anuncio fue realizado por el médico veterinario de la institución, Adrián Carrero, quien contó con el acompañamiento de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y Vanessa Rodríguez, presidenta del Zoológico Las Delicias, quienes destacaron que estos nacimientos representan un logro significativo para la preservación de la especie.

Los pequeños felinos llegaron al mundo a través de un parto natural y sin complicaciones, gracias a las condiciones óptimas garantizadas por el equipo de especialistas a la leona Camatagua para asegurar su buen alumbramiento.

Durante que dio a luz, la hembra registró un peso de 1,400 kilogramos, mientras que el macho 1,800 kilos, y actualmente los dos recién nacidos están siendo monitoreados por el equipo veterinario que sigue minuciosamente el día a día de los cachorros para verificar su sano crecimiento.

En ese sentido, el veterinario Adrián Carrero detalló que ambos felinos muestran un crecimiento favorable, destacando especialmente la evolución de la hembra.

«En la actualidad, a sus 12 días de nacidos, el macho gana 60 gramos por día, pero la hembra está ganando entre 73 y 75 gramos diarios. Esto ocurre porque fue la que nació con menor peso y es la que presenta mayores requerimientos energéticos», explicó el especialista.

​Aunque los cachorros se muestran vigorosos, el equipo médico mantiene un pronóstico reservado, característico en la etapa neonatal de estos animales.

«Se encuentran saludables, pero obviamente están en su etapa de riesgo como todo cachorro. Contamos con supervisión las 24 horas por parte de médicos, veterinarios y auxiliares. Tienen un protocolo de revisión estricto: toman leche cada dos horas, se les sacan los gases y se les estimula para que puedan evacuar y orinar, labores fundamentales que suplen el cuidado de la madre leona para garantizar que los animales sobrevivan», afirmó Carrero.

BIENESTAR ANIMAL Y PRESERVACIÓN

Durante su intervención, el médico veterinario también hizo frente a las inquietudes manifestadas a través de las redes sociales respecto a la reproducción de estos ejemplares.

Carrero fue enfático al aclarar que el éxito reproductivo es consecuencia directa de la excelente calidad de vida de los felinos en el parque.

​»Primero, cabe acotar que son animales sanos, que tienen su condición y su peso ideal; si no, lamentablemente no se pudieran reproducir. Si no existiera bienestar animal y las condiciones idóneas, no se reproducirían», señaló.

Finalmente, destacó que estos nacimientos no son un hecho aislado, sino que forman parte de un programa integral de reproducción en cautiverio impulsado tanto en el Zoológico de Las Delicias como en el resto del país, cuyo único y fundamental objetivo es la preservación de las especies.

YORBER ALVARADO | FOTOS | PRENSA GBA