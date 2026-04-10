Gobierno de Aragua lanzó plataforma digital para fortalecer protección animal

La gobernadora Joana Sánchez indicó que Aragua es el primer estado del país en implementar una iniciativa de este tipo, la cual fortalecerá la atención, tanto para animales de compañía, como para aquellos en situación de calle

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por garantizar protección y un trato digno a la población animal, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; junto al diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández; realizaron el lanzamiento oficial del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal.

La jornada se llevó a cabo en los espacios del parque Felipe Guevara Rojas, desde donde la mandataria regional informó que el instrumento digital es una herramienta diseñada para masificar las acciones en materia de protección animal y fortalecer el diseño de políticas públicas en el estado.

«En este portal los ciudadanos podrán realizar varias funciones, como el registro de proteccionista, adoptar animales, estar al pendiente de las próximas jornadas médicas veterinarias, podrán hacer denuncias sobre casos de maltrato animal. Además, podrán realizar donaciones a los refugios caninos, hacer solicitud del servicio de cremación animal, registrarse como voluntarios y hasta agendar una cabaña en el parque Santo Michelena para celebrar el cumpleaños de las mascotas», explicó Sánchez.

Asimismo, la gobernadora destacó que Aragua es el primer estado del país en implementar una iniciativa de este tipo, la cual intensificará la atención tanto para animales de compañía como para aquellos en situación de calle.

LOGROS EN MATERIA ANIMAL

Durante este encuentro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, destacó las acciones desarrolladas en materia animal en durante los primeros 9 meses del Plan de la Aragüeñidad.

«Hemos desarrollado más de 70 jornadas de atención veterinaria en conjunto con la Misión Nevado y las alcaldías del estado, en estas se han vacunado 20.050 animales y se han realizado 2.550 esterilizaciones».

Entre otros logros, indicó que la construcción del centro de bienestar animal lleva un avance del 70%. «Tambien en un trabajo articulado entre la Gobernación y la Alcaldía del municipio Girardot se construyó un crematorio para animales en el cementerio metropolitano de Maracay», acotó.

De igual forma, se han consolidado oficinas y unidades de atención animal en los municipios; Santiago Mariño, José Ángel Lamas, Sucre y Santos Michelena.

Finalmente, la mandataria aragüeña informó que en el Consejo Legislativo Bolivariano de Aragua se aprobó la reforma de la Ley de Convivencia Ciudadana. «En esta ley incorporamos artículos que van dirigidos a la protección de nuestros animalitos, y también, otros apartados orientados a sancionar a todo aquel que comenta delitos de maltrato animal», concluyó Sánchez.

USO DE LA APP

En este lanzamiento, el diputado de la AN, Manuel Hernández, manifestó que toda persona mayor de 15 años puede registrarse en el sistema para convertirse en guardián de los animales.

​»A través de https://www.bienestaranimalaragua.org.ve/, todo aquel que quiera proteger a nuestros animalitos puede registrarse y ser un guardián en el estado Aragua, el proceso es muy fácil, sencillo y rápido. También en esta plataforma podrán inscribir emprendimientos para mascotas, registrarse como veterinarios e informarse sobre las actividades que se realizarán en la entidad».

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