Fundaparques brindó atención integral a más de 135 hijos de sus trabajadores

Durante la actividad los jóvenes recibieron atención en servicios de consultas médicas: pediatría, odontología y control de talla y peso, prevención, esquema de inmunización completo, atención especializada: psicología, y psicopedagogía, protección jurídica, asesoría legal dirigida.

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de garantizar la salud y el bienestar de su fuerza laboral y sus familias, la Fundación Parques de Aragua (Fundaparques) llevó a cabo una gran jornada de atención integral dirigida a los hijos de los trabajadores del ente regional.

​Esta iniciativa se desarrolló siguiendo orientaciones de la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, y se enmarca dentro de las líneas estratégicas de la Cuarta Transformación Social del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad.

La actividad, que tuvo lugar en las instalaciones del Parque Acuático de Maracay, benefició a más de 135 niños, niñas y adolescentes.

​SERVICIOS MÉDICOS

​La jornada se llevó a cabo en perfecta articulación con la Fundación Nacional “El Niño Simón” Aragua (Fnnsa) y ofreció una amplia gama de servicios gratuitos para los infantes de la fuerza trabajadora.

​Durante la actividad los jóvenes recibieron atención en servicios de consultas médicas: pediatría, odontología y control de talla y peso, prevención, esquema de inmunización completo, atención especializada: psicología, y sicopedagogía, protección jurídica, asesoría legal dirigida.

​Además de los servicios de salud, los niños y jóvenes vivieron un día lleno de paz y sano esparcimiento en las instalaciones del parque, participando en diferentes dinámicas recreativas diseñadas para fomentar su estimulación temprana y desarrollo.

​Durante la jornada estuvieron presentes el presidente de Fundaparques, Alfonso Guerrero; y la directora regional de la Frnsa, Mónica Herrera, quienes acompañaron de cerca el desarrollo de la actividad.

​Guerrero aprovechó la ocasión para agradecer a la máxima autoridad regional por su constante apoyo y compromiso con la fuerza trabajadora del estado:

​»Hoy estamos celebrando una atención que nos ha enviado nuestra ciudadana gobernadora Joana Sánchez para atender a todos los niños de nuestros trabajadores a través de la Fundación Niños Simón del Estado.

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA FUNDAPARQUES