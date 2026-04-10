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Aragua

Fundaparques brindó atención integral a más de 135 hijos de sus trabajadores

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PorRafael Velásquez

Abr 10, 2026

 

Durante la actividad los jóvenes recibieron atención en servicios de consultas médicas: pediatría, odontología y control de talla y peso, prevención, esquema de inmunización completo, atención especializada: psicología,  y psicopedagogía, protección jurídica, asesoría legal dirigida.

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de garantizar la salud y el bienestar de su fuerza laboral y sus familias, la Fundación Parques de Aragua (Fundaparques) llevó a cabo una gran jornada de atención integral dirigida a los hijos de los trabajadores del ente regional.

​Esta iniciativa se desarrolló siguiendo orientaciones de la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, y se enmarca dentro de las líneas estratégicas de la Cuarta Transformación Social del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad.

La actividad, que tuvo lugar en las instalaciones del Parque Acuático de Maracay, benefició a más de 135 niños, niñas y adolescentes.

SERVICIOS MÉDICOS

​La jornada se llevó a cabo en perfecta articulación con la Fundación Nacional “El Niño Simón” Aragua (Fnnsa) y ofreció una amplia gama de servicios gratuitos para los infantes de la fuerza trabajadora.

​Durante la actividad los jóvenes recibieron atención  en servicios de consultas médicas: pediatría, odontología y control de talla y peso, prevención, esquema de inmunización completo, atención especializada: psicología, y sicopedagogía, protección jurídica, asesoría legal dirigida.

​Además de los servicios de salud, los niños y jóvenes vivieron un día lleno de paz y sano esparcimiento en las instalaciones del parque, participando en diferentes dinámicas recreativas diseñadas para fomentar su estimulación temprana y desarrollo.

​Durante la jornada estuvieron presentes el presidente de Fundaparques, Alfonso Guerrero; y la directora regional de la Frnsa, Mónica Herrera, quienes acompañaron de cerca el desarrollo de la actividad.

​Guerrero aprovechó la ocasión para agradecer a la máxima autoridad regional por su constante apoyo y compromiso con la fuerza trabajadora del estado:

​»Hoy estamos celebrando una atención que nos ha enviado nuestra ciudadana gobernadora Joana Sánchez para atender a todos los niños de nuestros trabajadores a través de la Fundación Niños Simón del Estado.

YORBER ALVARADO 

FOTOS:  PRENSA FUNDAPARQUES

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Por Rafael Velásquez

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